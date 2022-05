Thor Love and Thunder : cette scène osée de la bande-annonce est visionnée en boucle

"Thor : Love and Thunder" s'est dévoilé davantage avec une seconde bande-annonce. Dans celle-ci, un moment en particulier a été regardé en boucle par le public sur Youtube.

Une nouvelle bande-annonce pour Thor : Love and Thunder

La deuxième bande-annonce de Thor : Love and Thunder a sans surprise attiré du monde. Mise en ligne sur Youtube le 24 mai, elle affiche actuellement plus de 34 millions de vues (à l'heure où nous écrivons ces lignes). Et ce, uniquement sur la vidéo du compte américain Marvel Entertainment. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'attente autour du film (et des productions Marvel en général). Mais dans cette nouvelle proposition signée Taika Waititi, les fans auront droit à de sacrées surprises.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Comme on a pu le voir sur la bande-annonce (ou en suivant les informations révélées depuis des mois), Natalie Portman sera de retour dans le rôle de Jane. Mais cette fois, elle sera prête à combattre aux côtés de Chris Hemsworth puisqu'elle se révélera en Mighty Thor, la Déesse du Tonnerre capable de manier Mjöllnir. Tessa Thompson sera également de la partie dans le rôle de Valkyrie, tandis que Christian Bale s'est dévoilé en Gorr. Un méchant sombre comme on a pu le voir dans la bande-annonce de Love and Thunder. Enfin, on ne manquera pas de noter la présence de Russell Crowe en Zeus.

Thor nu, le moment préféré des fans

Du beau monde sera donc présent dans Love and Thunder et la seconde bande-annonce du film n'a pas manqué de les mettre tous en avant. Si la vidéo offre une débauche de scènes d'action et de moments drôles, c'est un passage en particulier qui semble avoir retenu l'attention des spectateurs. Lorsque Zeus s'adresse à Thor et décide de le découvrir à l'aide d'une pichenette. Une pichenette un peu forte, qui déshabille entièrement le héros, provoquant ainsi l'évanouissement d'une partie de l'audience. Un moment hilarant qui est revu en boucle sur Youtube.

Thor Love and Thunder ©Marvel

En effet, comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessus, en plaçant le curseur à 2min01, l'indication "Moment le plus revisionné" apparaît sur le lecteur. Preuve que Taika Waititi est encore parvenu à se faire remarquer. Dans ce passage Thor est entièrement nu, de dos, avec les fesses à l'air mais floutées pour rester tout public. On ne sait pas s'il s'agit d'une censure de Marvel uniquement pour la bande-annonce, ou d'un choix délibéré de Taika Waititi pour s'amuser de cet effet télévisuel. Pour vérifier ce détail, il faudra se rendre dans les salles le 13 juillet 2022 pour découvrir Thor : Love and Thunder.