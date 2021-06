Thor Love and Thunder : Chris Hemsworth annonce la fin du tournage, tout en muscles

Le tournage de "Thor : Love and Thunder" est enfin terminé. Une bonne nouvelle pour l’un des films les plus attendus de l’année 2022 qui va pouvoir démarrer tranquillement sa phase de post-production. C’est Chris Hemsworth qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, avec une photo qui dévoile de nouveau son corps de fou furieux.

La phase 4 est ouverte

La phase 3 du MCU qui s’est terminée avec Spider-Man : Far From Home, a un peu plus assis la domination de Marvel sur le cinéma américain. Ainsi, avec 6 films sur 11 qui ont dépassé le milliard de dollars au box-office (Captain America : Civil War, Black Panther, Avengers : Infinity War, Captain Marvel, Avengers : Endgame, Spider-Man : Far From Home), la franchise a, plus que jamais, prouvé qu’elle est devenue incontournable au cinéma. Toutefois, ces chiffres impressionnants au box-office ont également mis une certaine pression au producteur Kevin Feige et à Marvel Studios. En effet, les films de la phase suivante vont être très attendus par le public et la presse, notamment Thor : Love and Thunder.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Comme d’autres productions telles que Black Widow ou bien encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le long-métrage a souffert de la pandémie de Covid-19 qui a ralenti le tournage, et décalé sa sortie initiale. C’est donc une bonne nouvelle que Chris Hemsworth nous donne, en nous annonçant la fin du tournage du film.

La Musclada

L’acteur australien s’est donc affiché sur une nouvelle photo (en noir et blanc) qui devrait encore une fois faire beaucoup parler. En effet, aux côtés du réalisateur Taika Waititi (qui jouera une nouvelle fois Korg dans le film, d’où sa tenue), Chris Hemsworth confirme que Fat Thor est désormais terminé. Les cheveux longs sont de retour, et les biceps ont triplé de volume ! Le Dieu du Tonnerre est de retour, et il en aura bien besoin pour affronter Gor, le Massacreur des Dieux dans Thor : Love and Thunder.

Comme le dévoile son message posté en légende de la photo, l’interprète de Thor se montre également très enthousiaste quant au film qu’il vient de finir de tourner :

Le tournage de Thor : Love and Thunder est bouclé. C’est aussi la journée nationale de la décontraction, donc j’ai pensé que cette photo super détendue serait appropriée. Le film va être complètement fou, mais il pourrait également vous faire verser une larme ou deux. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre ! Merci à tous les acteurs et à toute l’équipe qui a mis sur pied ce nouveau voyage incroyable de Marvel. Attachez-vous, préparez-vous, et rendez-vous au cinéma.

Thor : Love and Thunder est attendu en salles le 6 mai 2022.