Thor Love and Thunder : Chris Hemsworth réagit aux critiques assassines

Alors qu'il interprète le personnage depuis 2011, Chris Hemsworth s'est récemment confié sur les critiques qu'a reçues "Thor : Love and Thunder", et qu'il comprend en partie. Il s'est également exprimé sur son envie, ou non, de reprendre le rôle.

Thor Love and Thunder face aux critiques Sorti en juillet dernier, Thor : Love and Thunder réalisé par Taika Waititi a correctement performé au box-office. Même si ses résultats étaient en-dessous du précédent, il a rapporté 761 millions de dollars de recettes au box-office mondial (contre 854 pour Thor : Ragnarok sorti en 2017). Cependant, il n'a pas remporté l'adhésion du public, ni des critiques. Ainsi, sur IMDB, le film est le moins bien noté de tous les longs-métrages sortis sur le Dieu du Tonnerre (avec une moyenne de 6,2/10, sur plus de 360 000 avis). Pour rappel, cette quatrième variation sur Thor (Chris Hemsworth) le confronte au grand méchant Gorr (Christian Bale) qui a en tête de tuer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Chris Hemsworth - Thor : Love and Thunder © Marvel Studios Chris Hemsworth réagit aux critiques Comme dans Ragnarok, Taika Waititi a lâché les chevaux dans ce Love and Thunder, avec une débauche d'humour et de grand n'importe quoi qui n'ont pas plu à tout le monde. Dans une récente interview accordée à GQ Magazine, Chris Hemsworth, qui interprète le personnage depuis 2011, s'est confié sur les critiques du film. Et il les comprend en partie : Je pense que nous nous sommes juste trop amusés. C'en est devenu trop ridicule (...) Il est toujours difficile d'être au centre de tout cela et d'avoir une véritable perspective... J'adore le processus, c'est toujours une aventure. Mais on ne sait jamais comment les gens vont réagir a-t-il déclaré. Père de famille, il s'est également souvenu des critiques acerbes des amis de ses enfants, qui n'y sont pas vraiment allés de main morte : Ce sont des gamins de huit ans qui critiquent mon film :"Nous avons trouvé que celui-ci avait trop d'humour, l'action était cool mais les effets visuels n'étaient pas au niveau". C'était violent et drôle à la fois s'est souvenu Chris Hemsworth. Et la suite ? Interrogé sur son envie, ou pas, de reprendre le rôle de Thor, Chris Hemsworth se montre prudent. Il explique avoir eu beaucoup de plaisir à incarner différentes facettes du personnage à travers les années, grâce aux réalisateurs qui se sont succédés, mais n'a pas envie de lasser le public : Si je devais revenir, ça serait pour quelque chose de très différent (...) sinon les gens se lassent de ces personnages et de ces films, et se disent juste "oh j'ai déjà vu ça" a-t-il déclaré. Quoi qu'il en soit, nous reverrons très bientôt Chris Hemsworth sur nos écrans puisqu'il sera à l'affiche de Tyler Rake 2 le 16 juin sur Netflix.