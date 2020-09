Thor Love and Thunder : Chris Hemsworth va continuer dans le MCU après ce film

Contrairement à Captain America et Iron Man, Thor n'en a pas terminé avec le Marvel Cinematic Universe. Le héros aura une nouvelle aventure avec "Love and Thunder" puis il devrait continuer d'avoir un rôle à jouer dans l'univers, si l'on en croit les récents propos de son interprète, Chris Hemsworth.

Chris Hemsworth pense qu'il n'en a pas fini avec Thor

Thor peut s'inquiéter. Même s'il a encore au moins un film pour s'exprimer, rien n'est encore fixé sur le long terme. Marvel doit avoir une idée de quoi faire de lui et on craint que sa fin n'approche. Le prochain épisode qui lui est consacré sera toujours réalisé par Taika Waititi, qui a fourni un excellent travail sur Thor : Ragnarok. Le scénario de Love and Thunder va permettre à Natalie Portman de reprendre son rôle de Jane Foster, après une absence dans le précédent épisode. Elle ne revient pas pour faire de la figuration puisqu'elle va décrocher des pouvoirs équivalents (ou presque) à ceux de Thor. L'intrigue reprendra partiellement la partie God of Thunder des comics pour raconter comment Jane, atteinte par la maladie, se transforme en un être surpuissant. Love and Thunder va faire la part belle aux femmes en laissant plus de place à Walkyrie (Tessa Thompson).

Avec le développement de Jane Foster en ce sens, on peut commencer à craindre de voir le Thor original se faire remplacer. Plusieurs transitions sont amorcées dans le MCU pour que des anciens laissent la place aux nouveaux (She-Hulk, Hawkeye avec Kate Bishop, Scarlett Johansson possiblement remplacée par Florence Pugh en Black Widow). Pour nous rassurer, Chris Hemsworth a expliqué chez Elle Man que Love and Thunder n'était a priori pas une fin pour lui.

Ce n'est certainement pas un film pour faire des adieux. Du moins je l'espère.

Cela semble vouloir dire que Thor devrait encore faire une autre apparition mais sous quelle forme ? Les personnages Marvel, grâce à ce "tout connecté", peuvent apparaître dans les films des autres. Ça reste une solution, tout comme de voir une nouvelle équipe d'Avengers se former. Puis, il pourrait aussi avoir un autre film uniquement sur son propre arc narratif. Dans ces trois cas rien n'a été annoncé. Aucune trace de Thor n'est visible dans le reste de la phase 4 ou bien plus tard. Love and Thunder est attendu le 9 février 2022 et nous éclairera sur le sort réservé au personnage.

Le club des anciens se réduit

Toutes les bonnes choses ont une fin. Même dans la mécanique du MCU, qui est régie par une évolution par phases. La toute première a posé les bases les plus importantes en introduisant les héros majeurs que sont Iron Man, Hulk, Captain America et Thor. Pour deux d'entre eux, l'histoire s'est terminée avec Avengers : Endgame. Une page se tourne définitivement dans l'univers étendu, avec certains nouveaux qui ont commencé à prendre la relève (Captain Marvel, Black Panther) et d'autres qui ne vont pas tarder à le faire (les Eternels et Shang-Chi, plus un grand renouvellement se prépare sur le petit écran).

Le MCU ne sera pas animé par les mêmes personnes et le chapitre Avengers s'est visiblement clôturé. On le dit avec un petit pincement au cœur, cette ère nous aura occupé pendant une bonne dizaine d'années. Mais c'est aussi de l'excitation qui prédomine, car de nouvelles histoires vont êtres racontées et il fallait passer à autre chose au bout d'un moment selon une logique cyclique. Le studio va en profiter pour s'en tenir à son principe de diversité et va explorer des coins moins connus de la galaxie Marvel. Du beau est à venir, à n'en pas douter.