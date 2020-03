Thor 4 : Christian Bale sera le méchant du film

Vous avez aimé ? Partagez :

L’antagoniste du quatrième opus des aventures de Thor vient d’être dévoilé. Il s’agit du talentueux Christian Bale, connu pour son rôle dans la saga « Batman » de Christopher Nolan, qui rejoint donc le cast de « Thor : Love and Thunder ».

Christian Bale, interprète iconique du Cavalier Noir, a donc cédé aux sirènes du Marvel Cinematic Universe. Ce n’était pourtant pas gagné ! En 2017, l’acteur déclarait ne pas être intéressé par un rôle dans ce genre précis. En tant que spectateur, il avouait aussi ne pas être un grand consommateur des films de super-héros… Et pourtant, après avoir connu la gloire chez DC, le voici chez Marvel !

C’est l’une de ses partenaires dans le film qui a vendu la mèche : Tessa Thompson, l’interprète de Valkyrie, que vous avez aussi pu croiser dans Westworld. La comédienne, au cours d’une interview avec ET Now, a en effet confié qu’elle avait lu le script de Thor : Love and Thunder et que Christian Bale camperait le méchant du film.

Le changement, c’est maintenant

Si on n’a pas plus de données quant à l’identité du fameux méchant, ne vous faîtes pas trop d’espoir. Marvel aime à jouer avec les attentes des fans des comics. Le personnage de Bale, si toutefois il apparaît dans ces derniers, n’y sera pas forcément tout à fait fidèle… Un rôle plus que mystérieux pour le moment, donc !

Ce que l’on sait du long-métrage, c’est qu’il sera réalisé par Taika Waititi (Jojo Rabbit), récemment oscarisé et très en vogue ces derniers temps, qui était déjà aux commandes du précédent Thor Ragnarok.

Le film tournera autour de Natalie Portman et de sa transformation en « Mighty Thor », suivant l’arc des comics. Assisterons-nous à une romance naissante au cours du film ? Car la belle Valkyrie, qui gouverne désormais Asgard, cherche une reine pour l’aider dans cette tâche compliquée. Le titre du long-métrage fait-il référence à l’histoire tumultueuse qui pourrait unir les deux femmes ?

Christian Bale viendra sans doute mettre son grain de sel au milieu de tout cela, et on vous avoue qu’on a hâte de le voir dans cette situation. Camper des méchants ? Un jeu d’enfant pour celui qui joue l’ignoble Patrick Bateman dans American Psycho. Le comédien excelle dans tout ce qu’on lui confie (Le Prestige, Vice) et avoue aimer plus que tout interpréter des êtres gris, c’est à dire ambivalents. Son personnage répondra-t-il à cette attente ?

Vous pourrez découvrir Bale dans Thor: Love and Thunder, dont la sortie dans les salles obscures est prévue pour le 3 novembre 2021 !