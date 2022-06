Thor Love and Thunder : découvrez les premières réactions

À quelques jours de la sortie de "Thor : Love and Thunder", les premiers avis de la presse américaine sont tombés. Sans grande surprise, les retours sont très positifs, mais on reste méfiants...

Au programme de Thor : Love and Thunder

Après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nous voilà en plein milieu de la phase IV du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec Thor : Love and Thunder. Il s'agit de la quatrième aventure "solo" du dieu asgardien (même s'il est bien accompagné) et la seconde réalisée par Taika Waititi. Le cinéaste a décidé d'adapter les comics The Mighty Thor, dans lesquels Jane Foster est atteinte d'un cancer du sein mais parvient à manier Mjölnir. Elle devient ainsi la nouvelle déesse du tonnerre mais ses utilisations de ses pouvoirs ont des conséquences sur sa santé.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

On retrouvera certains de ces éléments dans Thor : Love and Thunder. Surtout, le film va permettre de ramener Natalie Portman dans le rôle de Jane. On a pu la voir dans les différentes bandes-annonces en tenue de guerrière aux côtés de Chris Hemsworth. On peut s'attendre à des moments de gêne comiques entre les deux, puisqu'ils ne se sont pas revus pendant des années. Mais les fans pourront également profiter de la présence de Valkyrie (Tessa Thompson), désormais à la tête de New Asgard. Du beau monde qui devra affronter le terrible Gorr incarné pour l'occasion par Christian Bale.

Les premiers avis

Thor : Love and Thunder ne sortira dans les salles françaises que le 13 juillet. Si nous auront l'occasion de le découvrir quelques jours avant, aux Etats-Unis, certains journalistes ont déjà pu assister à la première mondiale (le film sortira dès le 8 juillet en Amérique). Ils ont été autorisés à donner leurs premières impressions et sans grande surprises les premiers avis sont plutôt encourageants.

Une nouvelle aventure typique de Thor ! Thor : Love and Thunder est tout ce que je voulais. Grand, coloré, avec des batailles sous fond de Guns 'n' Roses, une histoire désespérément romantique sur la découverte de l'amour dans des endroits inattendus. Christian Bale et Russell Crowe sont particulièrement bons. (Fandango)

Thor : Love and Thunder est une explosion vibrante et vivante, qui tient ses promesses. Le Thor de Chris Hemsworth reste un joyau de la couronne Marvel. Le Gorr de Christian Bale est un tueur qui mélange l'absurdité et le sinistre. Jane Foster et forment un duo au top. Quant au Zeus de Russell Crowe, il est la cerise sur le gâteau. (Variety)

"Le film le plus drôle du MCU"

Thor : Love and Thunder est le film le plus drôle du MCU. Les blagues sont excellentes et le casting tient ses promesses. Christian Bale est évidemment terrifiant en Gorr. MAIS, l'intrigue semble plate et sans enjeux. Je ne sais pas si c'est un problème qui vient de Thor ou du fait d'un film du MCU sans grand méchant. (Brobible)

Thor : Love and Thunder est le meilleur film du MCU, ou, pour ce que ça vaut, le meilleur qu'on ait jamais fait car il fait une référence directe à COCKTAIL (ce n'est pas une blague) qui est l'une de mes plus grandes références. C'est la règle que j'ai fixée il y a longtemps donc je dois la respecter en admettant cela. (Uproxx)

Thor : Love and Thunder a un goût immense pour la destruction et les rires. C'est absolument génial ! Taika Waititi offre un spectacle subversif et irrévérencieux. Une histoire super, tout comme le sont les enjeux et la caractérisation des personnages. Chris Hemsworth et Natalie Portman sont superbes. Russell Crowe et Christian Bale rentrent parfaitement dans l'univers. (Variety)

On pourrait continuer comme ça pendant longtemps avec bien d'autres tweets élogieux. Cependant, quasiment chaque nouvelle production du MCU est généralement accompagnée d'avis dithyrambiques de la sorte. À force d'entendre l'habituel "le meilleur film du MCU", on commence à se montrer méfiant. On attendra donc de découvrir le film pour nous faire notre propre opinion. Vous pourrez alors lire notre critique dès le 5 juillet prochain. Et vous pourrez voir le nouveau film Marvel le 13 juillet.