Thor : Love and Thunder est très "romantique", d'après Taika Waititi

Après avoir révolutionné la saga du Dieu Nordique en rajoutant une ambiance colorée et fun pour les besoins de "Thor Ragnarok", Taika Waititi va-t-il en faire de même pour "Thor : Love and Thunder" ? Il promet en tout cas beaucoup de romance. Sur le point de terminer le script, le réalisateur osera-t-il intégrer certains codes propres à la comédie romantique ? Connaissant le style fantasque de Waititi, tout est possible...

Taika Waititi, sauveur de la franchise Thor Retour en 2016 : Taika Waititi est choisi par Marvel pour réaliser le troisième opus du Dieu du Tonnerre. Ce choix est à l'époque curieux mais parfaitement compréhensible. En effet, si Chris Hemsworth est globalement salué pour sa performance, c'est moins le cas pour ses films solo...jusqu'à la sortie de Thor : Ragnarok qui va très bien marcher au box-office et connaitre un flot de critiques positives. Le responsable de cette réussite est rapidement désigné : Taika Waititi. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit de nouveau le metteur en scène de ce quatrième volet qui verra notamment le retour de Natalie Portman. Cette dernière devrait d'ailleurs acquérir les mêmes pouvoirs que Thor et devenir la Déesse du Tonnerre. Un film romantique ? Lors d'une interview sur la BBC , Waititi a signalé que le script était quasiment terminé. Bien que le réalisateur n'ait laissé échapper aucun détail sur l'intrigue du film, il a en revanche teasé le ton que ce nouvel opus prendrait : C’est tellement dingue et c’est aussi très romantique. Oui, je fais des romances maintenant. Je veux juste faire quelque chose que je n’avais jamais fait ou qui ne m’avait jamais intéressé auparavant. Je voudrais m’attaquer à quelque chose comme ça. Si on prend en compte le titre même du film, il est finalement assez logique que ce nouvel opus explore au maximum cette thématique. En effet, il existe de nombreuses opportunités pour de sérieuses intrigues romantiques dans ce Love and Thunder : le retour de Jane Foster par exemple, ne manquera pas de rappeler son histoire passée avec Thor. Par ailleurs, l'actrice Tessa Thompson a confirmé que son personnage de Valkyrie serait bel et bien le premier héros ouvertement bisexuel du MCU . Il ne serait donc pas étonnant qu'une intrigue amoureuse lui soit attribuée. En attendant que plus d'informations ne soient délivrées, il faudra prendre notre mal en patience. En effet, Thor : Love and Thunder ne sortira qu'en février 2022 !