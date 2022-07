Thor Love and Thunder : la délicate attention de Chris Hemwsworth avant d'embrasser Natalie Portman

Chris Hemwsorth et Natalie Portman partagent un baiser le temps d'une scène dans "Thor : Love and Thunder". Avant de tourner la séquence, le comédien a pensé à sa collègue en changeant son alimentation quotidienne.

Natalie Portman de retour dans Thor : Love and Thunder

Thor : Love and Thunder marque les retrouvailles entre le dieu asgardien et la Terrienne Jane Foster. Alors qu'on découvrait leur rencontre en 2011 dans Thor, et que leur union se poursuivait dans Thor : Le Monde des ténèbres (2013), la scientifique a été mise de côté dans les films suivants. Que ce soit dans Thor : Ragnarok (2017) ou dans d'autres productions du Marvel Cinematic Universe (MCU), le personnage était, au mieux, mentionné. Mais Natalie Portman a donc accepté de revenir pour ce nouveau film réalisé par Taika Waititi et toujours porté par Chris Hemsworth. Petit changement tout de même pour l'actrice, puisqu'elle obtient cette fois de puissants pouvoirs et devient Mighty Thor.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Ensemble, et avec Valkyrie (Tessa Thompson), ils doivent affronter le terrible Gorr (Christian Bale). Mais entre deux combats, Thor et Jane trouvent le temps de s'expliquer. Il faut dire qu'après huit ans de séparation, l'ancien couple a forcément des choses à régler.

Chris Hemsworth attentif à sa collègue

Comme on pouvait s'en douter, ces retrouvailles ont été marquées par un baiser entre Thor et Jane. Alors que dans Le Monde es ténèbres, Elsa Pataky était venue donner un coup de main pour le même genre de scène (Chris Hemsworth est son compagnon à la ville), cette fois, c'est bien Natalie Portman qui s'y est collée. La comédienne a d'ailleurs révélé (via Variety) une anecdote amusante sur le tournage de cette séquence.

Elle explique en effet que Chris Hemsworth a pensé à sa collègue avant de l'embrasser et s'est abstenu de manger de la viande ce jour-là. L'acteur a fait cela car il sait que Natalie Portman est végane.

Le jour où nous avions la scène de baiser, il n'a pas mangé de viande le matin parce que je suis végane. Et pourtant il mange de la viande quasiment toutes les demi-heures. C'était très attentionné.

Une attention délicate de la part de Chris Hemsworth, même si Natalie Portman précise qu'elle n'aurait pas eu le moindre problème s'il n'avait pas changé son alimentation. Signifiant ainsi qu'elle n'a pas d'exigences envers ses collègues là-dessus.

Ce n'est pas quelque chose qui m'énerve ou même qui m'importe, mais il était juste très attentionné. C'est vraiment une personne très gentille.

Même si on s'en amuse, et au-delà du fait qu'écologiquement l'alimentation de Chris Hemsworth est plutôt inquiétante, on imagine que cette petite restriction n'aura pas été l'épreuve la plus difficile pour lui. Dans Thor : Love and Thunder, l'acteur se présente à nouveau avec un physique impressionnant. Ce qui nécessite un entraînement intense, comme on peut le voir régulièrement sur son compte Instagram.

Thor : Love and Thunder est à découvrir dans les salles à partir du 13 juillet 2022.