Thor Love and Thunder : le dieu du tonnerre retrouve les Gardiens et Jane dans le premier teaser

"Thor : Love and Thunder" est l'une des prochaines sorties cinéma pour le Marvel Cinematic Universe. Un nouveau projet massivement attendu par les fans, dans lequel Natalie Portman sera de retour. Le premier teaser vient d'arriver et on peut découvrir l'actrice en Mighty Thor.

Un premier teaser pour Thor : Love and Thunder

Après deux aventures oubliables en solo, le personnage de Thor est tombé entre les mains de Taika Waititi et ça a donné le détonnant Ragnarok. La bonne nouvelle, c'est que le réalisateur continuera de mettre en scène le personnage dans Love & Thunder.

Ce prochain opus s'inspire de l'arc Mighty Thor connu dans les comics, avec le retour de Natalie Portman en Jane. Cette dernière, touchée par une maladie grave, est désormais le pendant féminin du super-héros. Or, l'utilisation de ses pouvoirs lui fait également perdre de l'énergie. Thor redevient également le Dieu qu'il doit être, après avoir été déchu plus tôt dans le MCU. Bref, un gros programme en perspective, et quelques invités de marque sont de la partie, comme les Gardiens de la galaxie.

Ils ne seront pas de trop car le grand méchant sera Gorr, le massacreur de Dieux, incarné par Christian Bale.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Les Gardiens de la galaxie sont de la partie

En ce lundi de Pâques, Marvel vient de proposer le premier teaser de Love : Thor and Thunder. Un aperçu coloré, avec un air de romance, dans lequel on peut voir les Gardiens ainsi que Jane dans son costume. Le studio ne lâche pas encore les chevaux et ne tease pas les scènes d'action. On sent que ces images ont plutôt vocation à signer les retrouvailles entre les héros.

Néanmoins, on peut dire que le film a l'air porté par une direction artistique agréable à l'oeil, avec déjà quelques visions qui marquent la rétine. La promotion de Love and Thunder est officiellement lancée et nous pourrons en voir plus dans les mois à venir. La sortie sur les écrans français est attendue le 13 juillet prochain. Il s'agit donc de la prochaine sortie du MCU dans les salles après Doctor Strange in The Multivers of Madness. En plus de la bande-annonce, un synopsis officiel a été révélé ainsi qu'une affiche :