Thor Love and Thunder : le film se dévoile dans un nouveau teaser inédit

Attendu le 13 juillet prochain, « Thor : Love and Thunder » ne cesse de faire parler de lui. La promotion de ce nouvel opus du Marvel Cinematic Universe (MCU) s'accélère. Marvel Studios vient de dévoiler un nouveau teaser bourré d'images inédites.

La grosse attente Thor : Love and Thunder

Après deux opus réalisés par Kenneth Branagh, puis Alan Taylor, c'est le cinéaste Taika Waititi qui a hérité de la mise en scène d'un troisième film Thor. Le metteur en scène a modernisé le dieu asgardien en proposant avec Thor : Ragnarok une approche beaucoup plus comique et décalée. Ce parti-pris a fait instantanément mouche. Thor : Ragnarok est devenu le film le plus apprécié de la trilogie et a comptabilisé plus de 853 millions de dollars au box-office mondial. Ce qui est bien plus élevé que les scores des deux précédents volets avec 449 millions de dollars pour Thor et 644 millions de dollars pour Thor : Le Monde des ténèbres.

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Face aux critiques positives et à ce résultat plus élevé au box-office, Marvel Studios a décidé de réemployer Taika Waititi pour mettre en scène Thor : Love and Thunder. Attendu le 13 juillet prochain dans les salles obscures, le long-métrage se base sur les comics de Jason Aaron dans lesquels Jane Foster devient la nouvelle déesse du tonnerre. Le récit va donc raconter comment l'ancienne petite amie d'Odinson devient la nouvelle Thor. Le film va également présenter un méchant de taille avec Gorr le boucher, incarné par le talentueux Christian Bale.

Un nouveau teaser explosif

À moins d'un mois de la sortie du film, la promotion de Thor : Love and Thunder s'accélère. Marvel Studios vient de partager un tout nouveau teaser d'une minute dans lequel des images inédites du film ont été glissées. Ces nouvelles images mettent notamment l'accent sur Gorr, qui a davantage de lignes de dialogues que dans les précédentes bandes-annonces.

Ce nouveau teaser offre également la part belle aux Gardiens de la Galaxie. Il propose aussi un ultime regard sur Fat Thor, qui fera une toute dernière apparition après Avengers : Endgame. Un dernier passage à l'écran avant de reprendre l'entraînement et de retrouver un corps d'athlète. L'occasion pour Taika Waititi de mettre un point final à la blague Fat Thor proposée par les frères Russo dans Avengers : Endgame.

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Il y a de fortes chances pour que ces séquences soient des flashbacks. Autre option : le film pourrait avoir un découpage en plusieurs parties comme Avengers : Endgame. On pourrait donc avoir une introduction où Thor est encore obèse et navigue dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie. Avant que celui-ci ne décide de partir seul de son côté pour retrouver sa forme physique. Tant de questions dont les réponses seront données le 13 juillet prochain !