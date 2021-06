Thor Love and Thunder : Loki sera-t-il dans le film ? Tom Hiddleston répond

Alors qu'il vient tout juste de débarquer sur le petit écran avec sa propre série, Loki sera-t-il ensuite de retour dans l'un des prochains films ? "Thor : Love and Thunder" va-t-il organiser des retrouvailles avec son frère ? Tom Hiddleston répond.

Loki : d'antagoniste à anti-héros

Longtemps cantonné à jouer un second rôle, Loki (Tom Hiddleston) obtient durant la phase 4 une mise en avant avec la série qui porte son nom. Elle vient d'ailleurs de début ce mercredi 9 juin sur Disney+. Pour resituer le personnage dans la galaxie MCU, Loki est le demi-frère de Thor (Chris Hemsworth). À l'inverse de ce dernier, lui s'est fait connaître en étant un antagoniste. Il n'a jamais pu correspondre aux attentes de sa famille Asgardienne. Mais son image a un peu changé avec le temps et il n'est jamais devenu un grand méchant, malgré quelques actes peu glorieux.

La dernière fois qu'il a fait son apparition au cinéma, c'était dans Avengers : Endgame. À la suite d'une brouille, il parvenait à s'emparer du Tesseract et à fuir. Depuis, on ne sait pas ce qu'il est devenu et la série doit justement répondre à nos interrogations sur ce point.

Loki (Tom Hiddleston) - Loki ©Marvel Studios/Disney+

Un retour dans Thor : Love and Thunder ?

Nous suivrons Loki durant les prochaines semaines et il n'est pas illogique de se dire qu'il pourrait ensuite refaire une apparition au cinéma. On sait que son demi-frère sera au centre d'un nouveau film, Thor : Love and Thunder (sortie prévue le 4 mai 2022). Les deux personnages seront-ils réunis à cette occasion ? En promotion pour Loki, Tom Hiddleston a été confronté à cette question auprès d'Empire (via Digital Spy) et sa réponse risque d'en décevoir certains :

Nous avons parlé des films Thor comme d'une saga familiale, et l'opposition diamétralement opposée entre Thor et Loki ainsi que la dualité et l'antagonisme est un livre qui devrait rester fermé pour le moment. Nous avons exploré autant que possible les deux frères.

On comprend donc bien qu'il n'est pas question que Thor et Loki soient réunis à l'écran, et c'est peut-être tout aussi bien ainsi. Le Marvel Cinematic Universe a déjà joué sur leur opposition pendant un moment et il est temps que Loki vole de ses propres ailes. Néanmoins, la déclaration de Tom Hiddleston ne veut pas non plus dire qu'il ne sera plus jamais visible dans les salles obscures. Il faudra attendre de voir, en premier lieu, quelle est sa destinée dans la série.

On rappelle, tout de même, qu'il était voué à mourir face à Thanos, mais qu'il parvenait à tromper cette fin funèbre grâce à son vol du Tesseract. Dans le pilote de Loki, on apprend que la vie de chacun est prévue à l'avance par les Gardiens du temps. Or, on peut imaginer sans problème que Loki se rachète en apportant son aide à Mobius (Owen Wilson) et s'offre le droit de contourner pour de bon sa mort programmée.