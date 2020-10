Thor Love and Thunder : Natalie Portman lâche quelques infos

"Thor : Love and Thunder" est un film très attendu par les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU), par les fans du dieu asgardien ou plus largement par les fans Marvel. Aujourd'hui Natalie Portman, qui va reprendre le rôle de Jane Foster, lâche quelques informations sur le film de Taika Waititi.

Thor : un troisième opus très attendu

La saga Thor a connu des hauts et des bas. Initiée en 2011 par Kenneth Branagh, elle s'est poursuivie en 2013 sous la direction d'Alan Taylor, avant que Taika Waititi ne reprenne le flambeau et signe son excellent Thor : Ragnarok en 2017. Face au succès de ce troisième opus, qui a rapporté plus de 853 millions de dollars, Marvel Studios a redonné la réalisation du 4ème volent au cinéaste néo-zélandais.

Un arc culte dans les comics

Un quatrième épisode très attendu par les fans. Notamment, parce que Taika Waititi va aborder un arc culte des comics : celui où Jane Foster devient Thor. Dans les comics, le puissant fils d'Odin, perd Mjölnir et les pouvoirs de Thor. À cause de Nick Fury, le dieu asgardien n'est plus digne de soulever le marteau. Dans ce cas-là, l'artefact doit se trouver un nouveau maître. Et quelle ne fut pas la surprise des lecteurs quand ils apprirent que le nouveau Thor était en fait Jane Foster, l'ancienne petite amie du super-héros. Cette dernière, atteinte d'un cancer incurable, mène une double vie en étant également la nouvelle déesse du tonnerre. Mais cet attribut a des conséquences. Dès qu'elle se transforme en Thor, son cancer gagne du terrain, l'emmenant irrémédiablement vers une mort certaine et douloureuse. Tout ceci a été raconté dans l'excellente série Mighty Thor de Jason Aaron.

Et Taika Waititi veut suivre cet arc culte dans son Thor : Love and Thunder, la quatrième aventure cinématographique du dieu asgardien. À la fin de Avengers : Endgame, on découvre que Captain America est digne de soulever Mjölnir. Le super soldat conserve le marteau magique dans sa quête pour rapporter les pierres d'infinité dans leur timeline respective. Ainsi, Mjölnir semble pour l'instant perdu. Dans Thor : Love and Thunder, c'est Jane Foster qui devrait récupérer la puissante arme divine.

Natalie Portman confirme le cancer de Jane Foster

Natalie Portman, qui reprendra le rôle de Jane Foster dans Thor : Love and Thunder, a été interrogée par Yahoo Movies à l'occasion de la promotion de son nouveau livre. Évidemment, l'interview a dérivé sur le film de Taika Waititi. Sans trop en dévoiler, la comédienne a confirmé que le cinéaste allait suivre l'intrigue inventée par Jason Aaron :

Je ne peux pas vous dire grand chose. Mais je suis vraiment excitée. Je commence à m'entraîner, à prendre du muscle. Plus on a de super-héroïne, mieux ce sera. L'histoire est basée sur le roman graphique du Mighty Thor. Jane Foster y subit un traitement contre le cancer et est une super-héroïne à côté.

Une nouvelle confirmation quant au contenu de Thor : Love and Thunder. De quoi rassurer les fans, et les hyper encore un peu plus, en attendant la sortie du film le 9 février 2022.