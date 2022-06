Thor Love and Thunder : Taika Waititi révèle comment il a convaincu Natalie Portman de revenir

"Thor : Love and Thunder" débarque dans les salles obscures à partir du 13 juillet prochain. Découvrez ci-dessous comment le réalisateur Taika Waititi a persuadé Natalie Portman de faire son grand retour dans la saga.

Thor Love and Thunder : le changement, c'est maintenant

Dans le nouveau volet des aventures de Thor Love and Thunder, le super-héros à la chevelure blonde s'interroge sur son avenir et aspire à la paix intérieure. Malheureusement, un évènement impromptu vient contrecarrer ses plans de tranquillité. Il va devoir lutter contre un nouvel ennemi - et pas de moindres ! Il s'agit de Gorr, un être plus connu sous le nom de "Massacreur de Dieux".

Pour l'assister dans ce nouveau combat, Thor peut néanmoins compter sur de véritables alliés. Parmi eux, Valkyrie, Korg, mais également son ex-compagne, Jane Foster. Le Dieu du tonnerre n'est pas au bout de ses surprises ! Ainsi, il ne va pas tarder à réaliser que Jane est capable de manier son précieux marteau, le Mjolnir. Le petit groupe se lance dans une périlleuse aventure à travers l'espace. Leur objectif ? Découvrir les motivations de Gorr et, bien sûr, l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Pour rappel, l'intrigue de Thor : Love and Thunder se déroule après les évènements narrés dans Endgame. Chris Hemsworth se glisse pour la neuvième fois dans le costume du personnage, avec peut-être plus de difficulté qu'à l'accoutumée ! En effet, le comédien a dû prendre du muscle pour ce nouveau volet, atteignant le poids - un record pour lui - de 105 kilos.

Ce nouvel opus est riche en changements puisqu'il marque également le retour de Natalie Portman sous les traits de Jane, que l'on n'avait plus vue depuis le second volet. Un come-back en grande pompe, car son personnage va hériter des pouvoirs de son ancien amant, suivant ainsi le récit des comics. Le réalisateur de Thor : Love and Thunder, Taika Waititi, s'est confié au sujet du retour de l'actrice dans la franchise.

Une nouvelle Jane

Dans une interview à nos confrères de Fandango, le cinéaste explique que Thor : Ragnarok - réalisé par ses soins - a, à son sens, conforté des acteurs dans leur envie de rejoindre l'aventure Marvel. Il raconte que Christian Bale, ainsi que Natalie Portman, ont tous deux visionné le film. Après coup, tous deux avaient envie de faire quelque chose d'amusant à ses côtés. Évidemment, le réalisateur estime que le fait de connaître l'évolution de son personnage avait forcément intrigué la comédienne. Mais il lui a fallu convaincre la star d'une autre donnée pour faire véritablement pencher la balance !

Taika Waititi explique donc qu'il a fait comprendre à Natalie Portman que, à l'image du personnage de Thor dans le troisième opus, Jane Foster n'allait plus être la même.

Je ne sais pas comment tourner cela, mais son personnage n'était pas, dans les deux premiers volets, la version la plus enthousiasmante d'un personnage féminin dans ce genre de films.

Fort heureusement, les choses ont évolué. Le réalisateur lui a ainsi assuré que Jane allait être plus aventureuse, mais aussi plus amusante. Il insiste également sur le fait que la comédienne est désopilante à la ville, un trait de caractère qu'il voulait vraiment mettre en avant dans Thor : Love and Thunder.

Alors, attendez-vous avec impatience le retour de Jane Foster dans le MCU ?