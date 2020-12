Thor Love and Thunder : un ancien personnage sera de retour

"Thor : Love and Thunder" permettra le retour d'un ancien personnage de la franchise "Thor" qu'on pensait disparu. Après de nombreuses années d'absence, Lady Sif sera de retour dans le film de Taika Waititi.

Thor : Love and Thunder

Prévu pour le 9 février 2022, Thor : Love and Thunder sera la troisième aventure du dieu asgardien. Taika Waititi, qui avait déjà mis en scène Thor : Ragnarok est chargé de réaliser ce nouvel opus. Une nouvel épisode qui s'annonce explosif et inédit puisque le cinéaste va se baser sur l'histoire de Jason Aaron pour son scénario. Ce dernier a imaginé une aventure où Thor perd ses pouvoirs, et où Mjonlir revient alors à Jane Foster, l'ancienne petite amie du justicier. Celle-ci devient donc la nouvelle déesse du tonnerre tandis que l'ancien Dieu est relégué au rang de Odinson. Cependant, il y a un hic dans cette belle évolution : Jane Foster est atteinte d'un cancer en phase terminale et chaque nouvelle transformation en déesse du tonnerre la rapproche encore plus près d'une mort certaine.

Thor ©Marvel Comics

Ainsi, Thor : Love and Thunder va se baser sur cet arc passionnant des comics. Côté casting, le film réunira Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson et Christian Bale dans la peau de Gorr, le massacreur de Dieux. Mais une ancienne actrice vient de rejoindre le casting.

Le retour de Lady Sif !

Jaimie Alexander sera de retour dans la peau de Lady Sif. Présente dans Thor et Thor : Le Monde des Ténèbres, elle était pourtant absente de Thor : Ragnarok. La comédienne sera néanmoins de retour dans la peau de la guerrière asgardienne dans Thor : Love and Thunder. Beaucoup se demandaient ce qui était advenu de l'héroïne. Après de brèves apparitions dans la série Marvel's Agents of SHIELD, elle a disparu des écrans. Absente d'Avengers : Infinity War et d'Avengers : Endgame, il était difficile de savoir quel avait été le destin de Lady Sif. Était-elle morte des mains de Thanos ? Avait-elle succombé au snap ? Difficile à dire. Et peut-être que Taika Waititi nous apportera des éléments de réponse.

Thor : Le Monde des Ténèbres ©Marvel Studios

Selon Deadline, Jaimie Alexander reprendra également le rôle de Lady Sif dans la série Loki. Malgré aucune confirmation à ce sujet de Marvel Studios ou de Disney, ce n'est pas impossible de voir la comédienne apparaître dans le show de Michael Waldron.