Thor Ragnarok aurait pu avoir des flashbacks délirants sur l'enfance de Thor

En 2017, le réalisateur Taika Waititi est chargé par Marvel Studios de reprendre en main la saga « Thor ». Il met ainsi en scène « Thor : Ragnarok », considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la trilogie. Saviez-vous que le cinéaste avait l'idée de mettre en avant des flashbacks totalement incongrus ?

Thor : trois films différents

Dans Thor (2011) et Thor : Le Monde des ténèbres, Thor Odinson est un personnage très terre-à-terre, assez borné, et surtout beaucoup trop sérieux. Kenneth Branagh et Alan Taylor ont en effet voulu traiter le personnage comme un Dieu nordique sacré et brutal. Mais en 2017, quand Taika Waititi reprend les rênes de la saga, il décide d'opter pour une approche totalement différente. Il choisit de présenter Thor avec énormément d'humour et d'en faire un personnage drôle et décalé. Un parti-pris qui n'a pas plu à tout le monde mais qui, pourtant, est beaucoup plus efficace que dans les deux premiers films centrés sur le Dieu asgardien.

Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Toujours porté par Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Anthony Hopkins, Thor : Ragnarok introduit de nombreux autres personnages. Ainsi, les spectateurs peuvent retrouver Hulk (Mark Ruffalo), la Valkyrie (Tessa Thompson), Hela (Cate Blanchett) ou encore Le Grand Maître (Jeff Goldblum). Côté box-office, le film a été un succès avec plus de 853 millions de dollars de recettes (pour un budget de 180 millions).

Thor Ragnarok : des flashbacks totalement dingues

Ainsi, Taika Waititi, célèbre pour son humour décapant, a décidé d'aborder ce nouveau Thor par le prisme de l'humour. Véritable comédie en puissance, le long-métrage peut compter sur le talent comique de Chris Hemsworth. En effet, le comédien, habitué aux rôles musclés, est en fait un excellent comique comme le rappelait Taika Waititi au moment de la sortie du film :

Il excelle tellement dans ce domaine. Mais il y est paradoxalement sous-exploité. Il est l'une des choses les plus drôles dans le film.

Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Il faut dire que sa prestation hilarante dans S.O.S Fantômes confirme la déclaration du cinéaste. D'ailleurs, ce dernier, toujours dans sa volonté de faire rire son audience, avait en tête des flashbacks totalement dingues. À l'époque de la sortie du métrage, Taika Waititi a expliqué au micro de ComicBook qu'il aurait aimé aller encore plus loin dans l'humour en proposant des flashbacks qui auraient montré Thor, Loki et la Valkyrie enfants. Une excellente idée qui fait immédiatement penser à l’anecdote du serpent entre les deux frères.

Je voulais revenir dans le temps durant quelques séquences pour montrer Thor enfant. C’était un petit gros qui évoluait dans une version années 1980 d’Asgard où tout le monde portait des épaulettes et des mulets (rires). On avait pensé inclure ça lors de la rencontre entre Thor et Valkyrie. Il lui aurait dit 'Oh, mais je te connais !', elle aurait répondu 'Oui, j’me souviens de toi' et là on serait revenu dans le temps pour montrer ce petit bonhomme joufflu avec un mulet en train de chahuter avec les autres gamins. Et Loki aurait été là, ce petit emo gothique tout seul dans son coin. Un peu comme Drago Malefoy dans Harry Potter, vous voyez ?

Finalement, la relation entre Thor et Loki est bien présente à l'écran. Taika Waititi fait référence à leur passé commun sans jamais directement le mettre en scène. Peut-être, effectivement, que cette idée sera reprise dans Thor : Love and Thunder attendu le 13 juillet prochain.