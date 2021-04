Those Who Wish Me Dead : Angelina Jolie face au feu dans ce premier trailer

Angelina Jolie semble n'en avoir toujours pas fini avec les films d'action musclés. La preuve avec la première bande-annonce de "Those Who Wish Me Dead", qui voit l'actrice montrer de nouveau les muscles face à ses assaillants.

Angelina Jolie, reine du film d'action US ?

Depuis 2000 et son rôle dans Lara Croft : Tomb Raider, Angelina Jolie est devenue une représentante régulière des films de bagarre. En effet, l'actrice a multiplié les films d'action avec des œuvres telles que 60 secondes chrono, Mr & Mrs Smith, Wanted ou bien encore Salt.

Avec Those Who Wish Me Dead, la sex-symbol retrouve donc son genre de prédilection. L'actrice collabore pour la première fois avec Taylor Sheridan, à qui l'on doit notamment le scénario de Sicario et la réalisation de Ma. Son nouveau film voit donc Angelina Jolie dans la peau d'Hannah Faber, une experte en survie. Un beau jour, elle prend en charge Connor, un jeune adolescent qui est le seul témoin d'un meurtre. Ce dernier a pu se cacher sous une autre identité. Seulement, des assassins vont retrouver le jeune garçon et tenter de le tuer. Aux côtés d'Hannah, Connor va donc tout faire pour s'en sortir.

Those Who Wish Me Dead ©New Line Cinema

En ce qui concerne le casting, on note qu'en plus d'Angelina Jolie, le film pourra compter sur Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Tyler Perry ou bien encore Jon Bernthal.

Un premier trailer enflammé

Les premières images montrent que l'essentiel des scènes d'action se déroulera dans les superbes forêts du Wyoming. Toutefois, l'affrontement entre Angelina Jolie et ses ennemis s'annonce brutal. Piolet en main, l'ex-épouse de Brad Pitt n'a rien perdu de son attitude badass. Surtout, le film promet des feux de forêt impressionnants. Those Who Wish Me Dead rappelle d'ailleurs Wind River, autre long-métrage réalisé par Taylor Sheridan, et qui se déroulait également dans un univers hostile.

Dans tous les cas, ce néo-western promet un beau divertissement. Il faudra néanmoins attendre le 26 mai pour voir Those Who Wish Me Dead au cinéma en France, si la situation sanitaire le permet.