Three Thousand Years of Longing : le prochain George Miller se précise

Le réalisateur George Miller aimerait faire un détour par « Three Thousand Years of Longing » avant de retourner à la franchise « Mad Max ». Ce projet se précise et révèle son tout premier synopsis.

Depuis 2015 et son incroyable Mad Max : Fury Road, George Miller se fait tout petit. Normalement, il devrait revenir dans la franchise pour offrir au personnage de Furiosa son propre film. Mais avant ça, il veut réaliser un projet qui n'a rien à voir : Three Thousand Years of Longing. Une production qui ressemble franchement à une version d'Aladdin pour adultes. Bien que le tournage a été retardé à cause du coronavirus, le film se précise et dévoile son premier synopsis.

Aladdin pour les grands

C'est le média The Illuminerdi qui rapporte l'information et dévoile le premier synopsis de Three Thousand Years of Longing. Le film va suivre une « Britannique solitaire, qui a décidé de partir en vacances à Istanbul. Pendant son séjour, elle tombe accidentellement sur une bouteille qui contient un Djinn exauçant des vœux. Elle peut ainsi changer sa vie avec trois souhaits ». George Miller est en cours d'écriture et réalisera bien ce projet, qui, effectivement, a des airs d'Aladdin.

Les seuls acteurs confirmés au casting de Three Thousand Years of Longing sont pour le moment Idris Elba et Tilda Swinton. Celle-ci devrait interpréter la protagoniste dépeinte dans le synopsis. Tandis qu'Idris Elda devrait être le Djinn qui exauce des vœux. Pour ceux qui ne le savent pas, le Djinn définit le génie dans le Coran et les légendes musulmanes. Au micro de Deadline, George Miller s'est étendu sur ce projet :

Je suppose que je suis fait pour raconter ce type d'histoire d'une manière ou d'une autre. Ce sont des histoires qui vous viennent à l'esprit et qui vous font vibrer. C'est un récit darwinien, qui raconte la survie du plus fort. C'est une histoire à laquelle je pense depuis au moins 15 ans.

George Miller a déjà confirmé qu'une fois qu'il aurait bouclé ce film, il retournerait dans la saga Mad Max, pour raconter les origines de Furiosa, interprétée par Charlize Theron dans Fury Road. On ne sait pas encore quand la production de Three Thousand Years of Longing débutera.