Ce thriller français passé inaperçu avec Marion Cotillard et Thierry Lhermitte est à voir gratuitement

Sorti discrètement en 2002, le thriller français "Une Affaire privée" avec un gros casting notamment composé de Marion Cotillard et Thierry Lhermitte, est disponible en streaming gratuitement jusqu'au 30 juin.

Ce thriller français sorti en 2002 est à rattraper gratuitement

Aux côtés des plateformes de streaming star et payantes comme Netflix, Prime Video ou encore Disney Plus, il y a également des plateformes en ligne qui permettent de découvrir ou redécouvrir des films divers et variés sans débourser un centime. C'est le cas de la plateforme de streaming de France Télévisions qui propose, via un abonnement gratuit, de visionner des films plus ou moins récents. Tout ce que vous avez besoin de faire est de créer un compte, et de naviguer ensuite dans les programmes mis à disposition sur la plateforme france.tv.

Vous y retrouverez notamment le thriller français Une Affaire privée, sorti en 2002, et signé Guillaume Nicloux, avec Marion Cotillard, Thierry Lhermitte et Samuel Le Bihan.

L'histoire du film débute six mois après la disparition mystérieuse de Rachel Siprien. À la demande de sa mère, le détective privé François Manéri (Thierry Lhermitte) accepte de reprendre l'enquête. François est un homme aux multiples facettes, confronté à sa propre vie privée compliquée, incluant une ex-femme et une maîtresse.

Au fur et à mesure que François s'immerge dans l'affaire, il découvre que Rachel avait une personnalité complexe et de nombreuses relations ambiguës. Son investigation le conduit à interagir avec une variété de personnes de l'entourage de Rachel : sa meilleure amie Clarisse (Marion Cotillard), son ex-petit ami, son beau-père et ses voisins, chacun détenant des fragments de vérité. François doit naviguer à travers ce réseau dense et obscur, posant des questions dérangeantes et comblant les silences laissés par ceux qu'il interroge.

Son travail d'enquêteur le pousse à suivre des pistes qui le mènent à explorer de divers environnements, de la vie diurne ordinaire aux aspects plus sombres de la vie nocturne de Rachel. Parallèlement, François développe une relation personnelle avec Clarisse, compliquant encore plus sa mission.

Un film passé inaperçu à sa sortie

Malgré son casting séduisant, et son intrigue alléchante, Une Affaire privée n'avait pas attiré les foules lors de sa sortie au cinéma en mai 2002. Doté d'un budget d'environ 4 millions d'euros, il n'avait attiré que 450 000 spectateurs dans les salles obscures après être passé par le Festival du Film Policier de Cognac en avril de la même année. Il y avait obtenu le prix de la Fondation Lucien-Barrière.

Ce film constitue le premier volet d'une trilogie poursuivie avec les thrillers Cette femme-là (2003) et La Clef (2007).

Une Affaire privée est disponible gratuitement sur france.tv jusqu'au 30 juin prochain.