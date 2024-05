Ce thriller psychologique sorti en 2007 que tout le monde a oublié crée la surprise sur Netflix France

Après "Godsend" ou encore "Intraçable", c'est un autre thriller sorti il y a plus de quinze ans qui crée la surprise sur Netflix France. Il s'agit de "Paranoïak" avec Shia Labeouf, un remake très libre de "Fenêtre sur cour" d'Alfred Hitchcock.

Paranoïak : Shia LaBeouf dans un thriller horrifique

Paranoïak est un thriller psychologique américain sorti en 2007, réalisé par D.J. Caruso. Le film met en vedette Shia LaBeouf, Sarah Roemer, David Morse et Carrie-Anne Moss.

Le film raconte l'histoire de Kale Brecht (Shia LaBeouf), un adolescent en résidence surveillée après avoir agressé un professeur. Assigné à domicile, Kale commence à observer ses voisins pour passer le temps. Il devient rapidement obsédé par l'idée que son voisin, Robert Turner (David Morse), pourrait être un tueur en série. Avec l'aide de son ami Ronnie (Aaron Yoo) et de sa nouvelle voisine Ashley (Sarah Roemer), Kale tente de découvrir la vérité tout en essayant d'éviter de se faire prendre.

Paranoïak est librement inspiré du classique Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock sorti en 1954, bien que le contexte et les personnages aient été modernisés pour attirer un public plus jeune.

Un succès au box-office

À sa sortie, Paranoïak a reçu des critiques majoritairement positives. Les critiques ont apprécié le mélange de suspense classique et de drame adolescent, ainsi que les performances solides du casting, notamment celle de Shia LaBeouf. Le film a également été un succès au box-office, rapportant plus de 117 millions de dollars dans le monde pour un budget de 20 millions de dollars. En France, le long-métrage a attiré plus de 400 000 spectateurs à sa sortie.

Son arrivée récente sur Netflix en France va permettre à de nouveaux spectateurs de le (re)découvrir. Ces dernières semaines, de nombreux thrillers, qu'ils soient psychologiques ou horrifiques, sortis il y a plusieurs années, se retrouvent parmi les films les plus visionnés de la plateforme. On pense notamment à Godsend, qui était resté pendant plusieurs jours dans le Top 10 ou plus récemment Intraçable, qui se trouve encore dans la liste des titres les plus plébiscités par les spectateurs.