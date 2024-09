Ce thriller de SF aux images impressionnantes est dispo gratuitement en streaming

Le thriller de science-fiction Déjà Vu de Tony Scott, avec Denzel Washington, est disponible gratuitement en streaming sur le site de France Télévisions. Sorti en 2006, ce film mêle enquête criminelle, technologie futuriste et voyage dans le temps. Grâce à des caméras de pointe et des effets visuels innovants, Scott a créé des scènes marquantes où le passé et le présent se rejoignent, offrant une expérience visuelle intense.

Déjà vu : le thriller de SF est dispo gratuitement Sorti en 2006, le thriller de science-fiction Déjà vu réalisé par le regretté Tony Scott, et porté par Denzel Washington est disponible gratuitement sur le site france.tv (il suffit de créer un compte). L’intrigue du film se concentre sur Doug Carlin (Denzel Washington), un agent de l’ATF (Bureau des alcools, tabac et armes à feu), qui enquête sur un attentat meurtrier survenu à La Nouvelle-Orléans. Un ferry a été détruit par une explosion, tuant plus de 500 personnes. Peu de temps après, il est approché par une équipe spéciale du gouvernement qui travaille sur un projet technologique secret : une machine capable de regarder dans le passé récent. Grâce à cette technologie, l’équipe peut observer des événements survenus quatre jours plus tôt, leur donnant une chance de découvrir l’identité du terroriste avant qu’il ne frappe. Au fil de son enquête, Carlin devient fasciné par une victime de l’explosion, Claire Kuchever (Paula Patton), dont le meurtre semble lié à l'attentat. Grâce à la technologie, il peut observer les derniers jours de Claire, ce qui l’amène à vouloir non seulement résoudre l’attentat, mais aussi, potentiellement, modifier le passé pour la sauver. Déjà Vu mêle plusieurs genres, de la science-fiction au film d’action, tout en restant ancré dans une enquête policière classique. La technologie centrale du film, qui permet de « revoir » le passé comme une sorte de fenêtre temporelle, constitue l’élément de science-fiction majeur. Cependant, Tony Scott, fidèle à son style, ancre le film dans une réalité visuelle dynamique, marquée par des scènes d’action intenses et un rythme soutenu. Une technologie de pointe Dans le film Déjà Vu, Tony Scott a utilisé des caméras de pointe pour créer des effets visuels saisissants, intégrant différentes technologies pour renforcer le réalisme et l'immersion du spectateur. Parmi les équipements principaux, la caméra Panavision Genesis, une caméra numérique haute définition, a joué un rôle crucial. Elle a permis de capturer des images d'une grande précision, notamment dans des conditions d'éclairage très faible, sans compromettre la qualité visuelle. Cette caméra a été utilisée pour les prises de vue dites "hyperréalistes", ce qui donne au film son aspect visuel distinct et immersif, en particulier dans les scènes nocturnes. En parallèle, Tony Scott a également fait appel à la Tim Track de Digital Air, un système de prise de vue à plusieurs caméras, similaire à celui utilisé dans Matrix, pour créer l'effet de "temps figé". Ce procédé a permis de capturer des moments où l'action semble suspendue pour ajouter une dimension unique aux transitions entre les différentes temporalités du film. Cet effet, combiné à la technologie Lidar (utilisée pour scanner les environnements comme l'appartement de Claire), permet de recréer des environnements numériques détaillés. Ces différentes technologies ont non seulement servi à enrichir l'intrigue, mais aussi à explorer visuellement le concept du voyage dans le temps de manière innovante​. Tony Scott avait confié lors de la sortie du film que ces caméras et effets visuels étaient des outils essentiels pour rendre l'enquête plus immersive, en mêlant enquête criminelle, science-fiction et histoire d’amour dans un ensemble cohérent.