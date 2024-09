Thunderbolts* : la nouvelle équipe de super-héros se dévoile dans la bande-annonce du prochain Marvel

Après "Captain America : Brave New World", le prochain film du calendrier du MCU sera "Thunderbolts*". Les premières images du long-métrage ont été partagées.

Thunderbolts* va clôturer la phase 5 du MCU

Le dernier film de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe sera Thunderbolts*. Il réunira une nouvelle équipe d’anti-héros vus précédemment dans différents longs-métrages du MCU. Afin de se racheter de certaines de leurs actions passées, Yelena Belova, Alexei Shostakov, Bucky Barnes, Ava Starr, John Walker et Antonia Dreykov seront envoyés sur des missions secrètes. Mais lors d’une de ces missions, ils découvriront que leur patronne leur a caché quelque chose. Dans la peau des personnages au centre de Thunderbolts*, on retrouvera les acteurs les ayant déjà interprétés dans des précédentes productions Marvel. Le film sera donc porté par Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell et Olga Kurylenko. Julia Louis Dreyfus fera également son retour dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine. Alors que Marvel n’avait pas encore partagé de bande-annonce du film, c’est désormais chose faite.

Une rencontre explosive au centre de la bande-annonce

La Maison des Idées a mis en ligne les premières images de Thunderbolts*. Rendant visite à son père, Yelena lui avoue qu’elle cherche désormais un but dans la vie. Plus tard, le personnage incarné par Florence Pugh fait la connaissance des autres anti-héros au centre de l’intrigue. Ils découvrent alors qu’on leur a tendu un piège. Cette bande-annonce nous tease donc la rencontre explosive entre Yelena, Ghost, U.S. Agent et Taskmaster. Plus tard, on peut voir ces personnages accompagnés de Bucky et Red Guardian face à Valentina Allegra de Fontaine.

Le long-métrage sortira en avril

Après Captain America : Brave New World, prévu pour le 12 février 2025 dans les salles françaises, Thunderbolts* sera donc le sixième et dernier film de la phase 5 du MCU. Il sortira au cinéma en France le 30 avril 2025. Après cela, la phase 6 s’ouvrira avec Les 4 Fantastiques : First Steps. Celui-ci arrivera dans les salles de l’Hexagone le 23 juillet 2025.