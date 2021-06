THX 1138 a 50 ans : découvrez des anecdotes sur le premier film de George Lucas

"THX 1138" marqua les premiers pas de George Lucas au cinéma. Le film fête en 2021 les 50 ans de sa sortie et on vous en dévoile des secrets de tournage.

THX 1138 : un futur sinistre

Avant American Graffiti et le raz-de-marée Star Wars, il y eut THX 1138. George Lucas a tout juste 26 ans quand il met en scène ce premier long-métrage ambitieux et pessimiste.

L'histoire se déroule au XXVe siècle alors que l'humanité vit maintenant sous terre. Les bâtiments sont monochromes, le blanc dominant. Les couleurs vives semblent proscrites. Un pouvoir totalitaire y a interdit les sentiments tels que l'amour, et la procréation se fait en laboratoire. Les hommes sont désignés par des matricules et ne possèdent plus de noms. Chaque membre de la société doit prendre chaque jour des drogues obligatoires qui font d'eux des esclaves et des coquilles vides. Pourtant, un des hommes nommé THX 1138 (Robert Duvall) ressent une attirance pour une femme, LUH 3417 (Maggie McOmie). Cet amour naissant pourra-t-il survivre et mettre à mal le système ? L'heure de la révolution a peut-être sonné.

THX 1138 ©American Zoetrope

Orwellien à souhait, ce premier film très esthétique ne connut pas un grand succès mais impressionna ceux qui eurent la joie de le découvrir, comme un certain Steven Spielberg. S'il a vu le jour, c'est grâce à un autre réalisateur légendaire.

Un parrain nommé Coppola

Avant que son scénario ne fut rallongé, THX 1138 fut un court-métrage appelé Electronic Labyrinth : THX 1138 4EB. George Lucas le réalise alors qu'il est étudiant en cinéma de l'Université de Californie du Sud. Le réalisateur y adapte une idée de son camarade de classe Matthew Robbins (futur scénariste de Crimson Peak), sur un homme échappant à une société clandestine dystopique. Avec Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB, Lucas remporte le premier prix au Festival national du film étudiant 1967/1968. Il est alors recruté par Francis Ford Coppola pour travailler sur son film de 1968 La Vallée du bonheur, puis en tant qu'assistant sur Les Gens de la pluie en 1969.

George Lucas sur le tournage de THX 1138 ©American Zoetrope

Sentant que le jeune metteur en scène a du talent, Coppola lui offre l'opportunité de réaliser un long-métrage par l'intermédiaire de sa société de production, American Zoetrope, qui avait un accord de développement multi-films avec Warner Bros. Ce sera THX 1139, avec Robert Duvall, l'une des stars du film Les Gens de la pluie, dans le rôle principal.

Des noms courts qui en disent long

Au début, les matricules à trois lettres des personnages de THX 1138 semblent être des séquences aléatoires attribuées aux personnes déshumanisées qui peuplent la dystopie angoissante de George Lucas. Mais la plupart des noms des personnages possèdent des sens cachés et thématiquement importants pour le film si on les lit comme des noms. THX signifie "sexe" et sa compagne LUH signifie "amour (Love)", car tous deux deviennent connectés via le sexe et l'amour après avoir refusé de prendre leurs médicaments psychotropes mandatés par le gouvernement. SEN (Donald Pleasence) correspond au "péché (Sin)". Les autres personnages SRT, NCH et PTO représentent respectivement "Sartre", "Nietzsche" et "Platon" en raison de leurs divagations philosophiques pendant que THX est emprisonné.

Guerre des cheveux

Lucas avait besoin de centaines de figurants chauves pour représenter les citoyens uniformes de sa société futuristique. Au lieu de raser la tête de figurants chevelus, il a demandé au directeur de casting Ronald Colby de recruter des membres de la section de San Francisco d'un programme de désintoxication. Appelé Synanon , on y obligeait tous les membres à se raser la tête pour terminer le programme. Chaque figurant a été payé une trentaine de dollars par jour de tournage de THX 1138.