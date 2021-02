Ticket to paradise : Julia Roberts et George Clooney à l'affiche d'une comédie romantique

Julia Roberts et George Clooney sont deux grandes stars d'Hollywood qui ont déjà plusieurs collaborations en commun. Ils vont se retrouver pour "Ticket to paradise", une comédie romantique où il sera question des travers du mariage.

Ticket to paradise s'offre un duo de stars

Julia Roberts et George Clooney jouent dans la même cour, celle des grands. Les deux acteurs sont des stars connues à travers le monde, avec des filmographies respectives qui peuvent en faire rougir plus d'un. C'est avec plaisir qu'on les retrouvera pour Ticket to paradise, une comédie romantique dans laquelle ils se donneront la réplique. Le réalisateur britannique Ol Parker, à qui l'on doit Mamma Mia! Here We Go Again, dirigera le duo. Les deux acteurs vont former un couple divorcé qui se donne pour mission de se rendre à Bali afin d'empêcher que leur fille se marie à son tour. Ils ne veulent pas qu'elle subisse les désillusions engendrées par une alliance.

On voit presque les grandes lignes se dessiner, avec des parents qui vont se retrouver et possiblement se rabibocher. Ou une fille qui va aller tout de même au bout du mariage et prouver que l'échec n'est pas une issue obligatoire. Peut-être que ce Ticket to paradise arrivera à nous surprendre avec son scénario mais il faut avouer que, si nous sommes prêts à embarquer dans ce voyage, c'est pour ce casting alléchant. Le film, soutenu par Universal, n'a pas encore de date de sortie et entrera en tournage plus tard cette année.

Money Monster ©Sony Pictures Releasing

Julia Roberts et George Clooney ont déjà quelques collaborations à leur actif. La dernière en date a été Money Monster, le thriller réalisé par Jodie Foster dans lequel ils étaient les têtes d'affiche. Avant ça, ils sont apparus ensemble dans Ocean's Eleven et sa suite. La première a également joué sous la direction du second puisqu'elle tenait un rôle dans Confessions d'un homme dangereux. Une amitié qui dure depuis des années et qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est cependant la première fois qu'ils vont s'illustrer en duo dans une comédie romantique. Leur entente sera, à n'en pas douter, l'un des points forts de Ticket to paradise.