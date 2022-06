Ticket to Paradise : Julia Roberts et George Clooney se détestent dans la bande-annonce

Julia Roberts et George Clooney se retrouvent dans le film "Ticket to Paradise", une comédie romantique dans laquelle les deux acteurs s'en donnent à coeur joie. Découvrez la première bande-annonce ci-dessus avant l'arrivée du film en salles le 5 octobre.

Ticket to Paradise : Julia Roberts et George Clooney se retrouvent

Ça fait plusieurs années que Julia Roberts a déserté les comédies romantiques. À notre plus grand regret. Mais elle revient en forme dans Ticket to Paradise, mis en scène par Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), aux côtés de George Clooney.

Ticket to Paradise © Universal Pictures

Les deux acteurs se connaissent très bien, puisqu'ils se sont donnés la réplique à plusieurs reprises, notamment dans la saga Ocean's Eleven où ils jouaient un couple. Dans ce nouveau long-métrage, ils campent deux ex-époux, bien décidés à empêcher leur fille de se marier, pour ne pas qu'elle commette la même erreur que ses parents.

Mais leurs retrouvailles à l'autre bout du monde ne s'annoncent pas de tout repos comme le dévoile la première bande-annonce du film mise en ligne aujourd'hui. Cependant, leur haine viscérale pourrait rapidement laisser place à l'amour, et leur offrir une seconde chance.

Rendez-vous le 5 octobre au cinéma pour le découvrir.

Julia Roberts enfin de retour ?

Ticket to Paradise marque le grand retour de Julia Roberts dans une comédie romantique. En effet, elle n'avait plus été le premier rôle d'une romcom' depuis Couple de stars sorti en 2001. En avril dernier, elle expliquait pourquoi elle s'était tenue à l'écart du genre pendant si longtemps, et pourquoi elle avait dit oui à ce nouveau film :

Les gens ont tendance à penser que j'ai arrêté les comédies romantiques car je ne voulais pas en faire. Si j'avais lu quelque chose du niveau d'écriture de Notting Hill ou de délirant façon Mariage de mon meilleur ami, je l'aurais fait. Mais je n'en ai eu aucune entre les mains ces dernières années, jusqu'à ce que je fasse celle de Ol Parker.