Ticket to Paradise : le film avec Julia Roberts a-t-il été tourné à Bali ?

Ce soir, TF1 diffuse "Ticket to Paradise", une comédie romantique mettant en scène George Clooney et Julia Roberts dans un décor paradisiaque. Mais où le film a-t-il été réellement tourné ?

Ticket to Paradise : Julia Roberts et George Clooney se retrouvent

Sorti en 2022, Ticket to Paradise est réalisé par Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again). L’histoire suit David et Georgia Cotton, un couple divorcé qui se retrouve contraint de faire équipe. Leur objectif commun ? Empêcher leur fille Lily, fraîchement diplômée, d’épouser un homme qu’elle vient de rencontrer à Bali. Convaincus qu’elle risque de commettre la même erreur qu’eux, ils unissent leurs forces pour saboter le mariage, non sans se heurter à une série de péripéties hilarantes.

Ce film marque les retrouvailles de George Clooney et Julia Roberts, après leurs collaborations dans la franchise Ocean’s Eleven et Money Monster. Leur alchimie naturelle porte le film, offrant des dialogues pleins de piquant et une dynamique où rivalité et tendresse cohabitent. Ticket to Paradise joue habilement sur les quiproquos et les situations cocasses, tout en explorant avec légèreté les thèmes de la parentalité, du pardon et des secondes chances.

Le reste du casting se compose notamment de Lucas Bravo (Emily in Paris), Billie Lourd (Scream Queens) et Kaitlyn Dever (Traquée).

Un décor balinais recréé en Australie

Bien que l'histoire de Ticket to Paradise se déroule à Bali, le tournage n'a pas eu lieu sur l'île indonésienne. En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et des confinements, l'équipe de production a dû revoir ses plans initiaux. Ainsi, les scènes censées se dérouler à Bali ont été filmées en Australie, principalement dans l'État du Queensland.

Les plages immaculées, les eaux turquoise et les paysages tropicaux que l'on voit à l'écran sont en réalité ceux des îles Whitsunday, de la Gold Coast et de Brisbane. Le Tangalooma Island Resort, situé sur l'île Moreton, a également servi de lieu de tournage, offrant un cadre idyllique pour les scènes balnéaires. Ces sites australiens ont été choisis pour leur ressemblance avec les paysages balinais, permettant ainsi de recréer l'ambiance exotique recherchée.

Le choix de l'Australie comme lieu de tournage alternatif s'est avéré judicieux. Les équipes de production ont su tirer parti des similitudes entre les paysages australiens et balinais pour offrir aux spectateurs une expérience visuelle authentique.