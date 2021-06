Till Death : Megan Fox ensanglantée et attachée à un cadavre dans le trailer

Après avoir affronté une lionne dans "Rogue", Megan Fox se retrouve dans un jeu encore plus tordu orchestré par son mari dans "Till Death". Un survival sanglant qui se dévoile avec une bande-annonce.

Le retour difficile de Megan Fox

Il fut un temps où Megan Fox semblait bien partie pour dominer à Hollywood pendant plusieurs années. Découverte par Michael Bay en dansant en bikini au début de Bad Boys 2, elle explosa véritablement en 2007 avec Transformers. Suite au succès du premier film, la confirmation semblait acquise deux ans plus tard avec Transformers 2. Seulement, des mots jugés déplacés en l'encontre de Michael Bay (elle le compara à Hitler) provoquèrent sa mise de côté de la suite de la saga et de l'industrie par Steven Spielberg (producteur des films). Avec le recul, on se dit que le traitement de la comédienne n'a peut-être pas été totalement équitable.

Néanmoins, la comédienne a récemment tenu à clarifier les choses sur son travail avec Michael Bay et Steven Spielberg, insistant sur le fait que, contrairement à ce que certains médias ont pu dire, elle n'a jamais été dans un environnement toxique avec eux.

Toujours est-il que Megan Fox a depuis eu du mal à enchaîner les rôles principaux dans des productions de qualité. On l'a vue dans Ninja Turtles et sa suite, indiquant une "réconciliation" avec Michael Bay (à la production). Mais elle reste désormais limitée à des séries B, comme Rogue, sorti directement en DVD chez nous, ou désormais Till Death, dont une bande-annonce a été mise en ligne.

Megan Fox piégée dans Till Death

Devant ces images, on ne s'attend pas à ce qu'il s'agisse du film de l'année. Néanmoins, Till Death pourrait avoir quelques arguments. Premier long-métrage de Scott Dale, on retrouvera donc Megan Fox dans une position assez inconfortable. Après avoir passé une nuit torride avec son mari, elle se réveille menottée à son cadavre. Elle finit par comprendre qu'il s'agit d'un plan tordu de son mari qui lui a, en plus, envoyé des tueurs pour l'éliminer. Le tout dans un endroit isolé en plein hiver.

Emma (Megan fox) - Till Death ©Screen Media Films

La principale question est de savoir pourquoi toute cette mise en scène de la part de son mari ? Pour avoir la réponse, il faudra voir le film. Till Death est prévu pour le 2 juillet aux Etats-Unis. En France, rien n'est annoncé, mais on misera plutôt pour une sortie directement en vidéo.