Tim Burton déclare que "l'IA vole votre âme"

Alors qu'il est actuellement en production de "Beetlejuice 2", suite de son film de 1988, le réalisateur Tim Burton s'est exprimé sur le développement des technologies d'intelligence artificielle. Et, sans surprise, il n'est pas du tout fan du concept...

Le réalisateur de Big Fish prend position

Le réalisateur Tim Burton, titulaire d'une prestigieuse filmographie de longs-métrages débutée en 1985 avec Pee-wee's Big Adventure, est un des maîtres du fantastique au cinéma. Dans son interprétation du mythe de Batman (Batman et Batman, le défi), quand il révèle Johnny Depp avec Edward aux mains d'argent - puis tourne avec lui de grands succès comme notamment Charlie et la chocolaterie et Alice au pays des merveilles -, encore quand il offre une satire hilarante dans Mars Attacks! ou un thriller policier gothique avec Sleepy Hollow : La légende du cavalier sans tête, Tim Burton s'impose comme un artiste unique et un créateur d'univers fascinants.

Avec Guillermo del Toro, il est ainsi le cinéaste contemporain le plus "plasticien", à l'univers esthétique en partie inspiré par la noirceur et la mélancolie d'un de ses maîtres : Edgar Allan Poe.

Ichabod Crane (Johnny Depp) - Sleepy Hollow ©Pathé

Alors, lorsqu'on lui demande ce qu'il pense du développement et de l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle dans le monde du cinéma, Tim Burton ne mâche pas ses mots pour dénoncer ce qu'il perçoit comme "un robot qui volerait votre âme".

Tim Burton anti-IA

Dans une grande interview accordée à The Independent, le cinéaste et créateur américain s'est exprimé sur plusieurs sujets. Son acteur fétiche Johnny Depp, sa jeunesse, ses expositions et son nouveau film Beetlejuice 2, et a donc aussi donné son opinion sur l'utilisation croissante de l'IA dans la création audiovisuelle. Avec des mots forts, il se dit perturbé par ces nouveaux outils :

Ils ont demandé à une IA de faire ma version de personnages Disney ! Je ne peux pas définir la sensation que ça crée. Ça me fait penser aux autres cultures qui disent : "ne prenez pas ma photo parce que ça vole l'âme".

La Reine des neiges - La Belle au bois dormant - Blanche-Neige et les sept nains version Tim Burton ©Buzzfeed

Tout en admettant que ces créations générées par IA étaient plutôt "très bonnes", Tim Burton insiste sur l'expérience très désagréable de voir son art cloné.

Ce que ça fait, c'est que ça vous enlève quelque chose. Ça prend quelque chose de votre âme, de votre psyché ; c'est très perturbant, tout particulièrement si c'est personnel. C'est comme un robot qui prendrait votre humanité, votre âme.

Wes Anderson aussi concerné

Soumis à la même expérimentation d'une reproduction de son univers par une IA, Wes Anderson, autre grand cinéaste-créateur, s'est lui aussi exprimé sur le sujet dans les colonnes du Daily Beast, d'une manière étonnante. En effet, il n'est pas allé voir ces imitations de ses créations, mais a fortement suggéré qu'il n'avait aucun intérêt à le faire, signifiant donc qu'il ne voyait aucun intérêt à cette technologie.