Tim Burton va s'attaquer à un remake d'un film culte, ça s'annonce grand

Après "Beetlejuice 2" et la saison 2 de la série Netflix "Mercredi", Tim Burton s'attaque à un classique de la science-fiction des années 1950 avec un nouveau remake de "L'Attaque de la Femme de 50 Pieds", qui avait déjà été adapté dans les années 1990. Il collaborera sur ce projet avec une scénariste de renom.

Un nouveau remake pour Tim Burton

Au fil de sa carrière, Tim Burton a eu l'occasion de s'attaquer à de multiples reprises à des adaptations, et autres remakes. Il a démontré qu'il était à l'aise dans cet exercice, et capable d'apporter sa touche personnelle à des univers déjà établis. On peut bien sûr citer ses deux films Batman, sortis en 1989 et 1992, mais également son remake de La Planète des Singes, celui de Charlie et la Chocolaterie, ou encore ses versions live action de dessins animés classiques comme Alice au pays des merveilles, ou plus récemment Dumbo.

Il aura de nouveau l'occasion de s'adonner à cet exercice prochainement, puisque Deadline annonce qu'il est rattaché au projet de remake du film culte L'Attaque de la Femme de 50 pieds, sorti en 1958, pour le compte de Warner Bros. Ce film avait déjà connu un premier remake en 1994, avec Daryl Hannah dans le rôle principal.

L'Attaque de la Femme de 50 Pieds avec Daryl Hannah © Warner Bros.

L'histoire suit Nancy Archer, une femme socialement privilégiée et émotionnellement perturbée, qui rencontre un extraterrestre géant dans le désert. Après cette rencontre, elle commence à grandir jusqu'à atteindre une taille gigantesque de 50 pieds, d'où le titre du film. Cette transformation s'accompagne d'une quête de vengeance contre son mari infidèle et sa maîtresse.

Le film est souvent considéré comme un classique du cinéma de série B. L'original est devenu culte, notamment pour sa représentation camp et ses effets spéciaux kitsch.

Quelle comédienne pour interpréter le rôle principal ?

Deadline annonce également que c'est l'auteure Gillian Flynn, mondialement célèbre pour être à l'origine du roman Gone Girl, adapté ensuite en film par David Fincher, qui est en charge d'écrire le scénario.

Côté casting, nous n'avons pour l'instant aucune information sur la comédienne qui incarnera le rôle principal. Mais Tim Burton aimant travailler avec les mêmes collaborateurs au fil de ses projets, on peut imaginer que ça sera probablement l'une d'entre elles : Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci, ou encore Eva Green. Les trois premières sont d'ailleurs au casting de Beetlejuice 2, la suite de son film culte, attendu dans nos salles le 11 septembre prochain.