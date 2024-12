Tim Burton retravaillera-t-il avec Johnny Depp ? Le réalisateur répond

Tim Burton et Johnny Depp n’ont plus travaillé ensemble depuis de nombreuses années. Interrogé sur le sujet, le célèbre cinéaste s’est exprimé sur la possibilité de retrouver un jour son acteur fétiche.

Johnny Depp et Tim Burton, une collaboration iconique

Johnny Depp est l’acteur avec lequel Tim Burton a le plus souvent collaboré dans sa carrière. Ensemble, les deux hommes ont travaillé sur pas moins de huit films. Ils ont commencé avec l’iconique Edward aux mains d’argent avant de signer d'autres films mémorables, dont Charlie et la chocolaterie et Alice au Pays des Merveilles.

Toutefois, Johnny Depp et Tim Burton n’ont pas tourné ensemble depuis un long moment. Leur dernier film commun était Dark Shadows. Celui-ci est sorti en 2012. Alors, après une si longue période sans travailler ensemble, vont-ils se retrouver pour un futur projet ? Le cinéaste américain s’est récemment exprimé sur le sujet.

L’acteur veut retrouver son acteur fétiche

Sur le tapis rouge du Festival International du Film de Marrakech, Tim Burton a répondu à la question d’une possible nouvelle collaboration avec Johnny Depp. Comme rapporté par IndieWire, le réalisateur s’est dit très optimiste sur les chances de le voir tourner de nouveau avec son comédien fétiche : « Eh bien, je suis sûr que ce sera le cas. » Toutefois, il a expliqué ne pas avoir l’habitude de penser à l’avance à un acteur précis lorsqu’il commence à travailler sur un film :

Je ne me dis jamais, oh, je vais utiliser tel ou tel acteur. En général, j’ai besoin que ça soit basé sur le projet sur lequel je travaille. C’est l’essence du cinéma. C’est une collaboration, et le fait d’échanger des idées avec les gens autour de soi.

S’il compte bel et bien retravailler avec Johnny Depp, Tim Burton ne sait donc pas pour quel futur projet il en aura l’occasion. Mais en tout cas, il sait que cela ne sera pas pour faire la suite de leur premier film ensemble.

Ce ne sera pas pour une suite à Edward aux mains d’argent

Depuis plusieurs années, Hollywood a pris l’habitude de produire de nombreuses suites à des films marquants, de longues années après la sortie du premier opus. Le dernier long-métrage de Tim Burton en est un exemple. Car le cinéaste a dévoilé Beetlejuice Beetlejuice vingt-six ans après la sortie du film original. Toutefois, il est sûr de ne pas vouloir donner de suite à certains autres titres de sa filmographie. Dont Edward aux mains d’argent :

Il y a certains films dont je ne veux pas faire de suite. Je ne voulais pas faire une suite à Edward aux mains d’argent car j’avais l’impression que c’était un film qui se suffisait à lui-même. Je ne voulais pas non plus faire de suite à L’Étrange Noël de Monsieur Jack pour la même raison. Il vaut mieux laisser certaines choses comme elles le sont, et pour moi, Edward aux mains d’argent en fait partie.

On sait donc au moins que Tim Burton ne retrouvera pas son acteur fétiche pour donner une suite à Edward aux mains d’argent. Sauf changement, le prochain projet du cinéaste sera un remake de L’Attaque de la femme de 50 pieds. Jusqu’à présent, Johnny Depp n’a pas été annoncé comme faisant partie de la distribution de ce film.