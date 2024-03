Timothée Chalamet devient Bob Dylan dans cette première image du biopic

Timothée Chalamet est actuellement sur le tournage de "A Complete Unknown", le biopic de Bob Dylan réalisé par James Mangold. Une première photo a été dévoilée montrant l'acteur dans les habits du légendaire chanteur.

Timothée Chalamet s'essaye au biopic

Après s'être illustré dans les films à grand spectacle Wonka et Dune, deuxième partie, Timothée Chalamet reviendra sur grand écran avec un projet très différent : le biopic de Bob Dylan par James Mangold, intitulé A Complete Unknown. Pour le moment, le synopsis officiel se contente d'une seule ligne :

Le jeune Bob Dylan bouleverse la scène musicale folk lorsqu'il branche sa guitare électrique au Newport Folk Festival en 1965.

A Complete Unknown montrera donc le passage du jeune compositeur et chanteur folk à la musique "électrique", rompant alors avec son approche jusque-là traditionnelle des différents courants de la musique populaire américaine. Mais le film devrait aussi montrer ses débuts, lorsqu'âgé de seulement 19 ans Bob Dylan se rend à New York pour rencontrer le légendaire chanteur et guitariste Woody Guthrie, alors très malade. C'est à cette époque qu'il se fait connaître et rencontre d'autres figures de sa génération, comme Joan Baez et Pete Seeger.

Une première image dévoilée

Une toute première image montrant Timothée Chalamet dans son incarnation de Bob Dylan a été dévoilée. Et elle semble ainsi correspondre au temps de son arrivée à New York.

Bob Dylan (Timothée Chalamet) - A Complete Unknown ©Searchlight Pictures

On peut a priori faire confiance à James Mangold, réalisateur en 2006 du biopic de Johnny Cash Walk the Line, avec Joaquin Phoenix dans le rôle, pour appliquer un soin particulier à ce nouveau biopic musical. Le réalisateur américain a dernièrement mis en scène Le Mans 66 et Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Le premier a été un grand succès. Et le second, malgré ses défauts, plutôt une réussite, étant donné le très lourd héritage et les contraintes de la saga Indiana Jones.

Walk the Line avait permis à Reese Witherspoon d'obtenir l'Oscar de la Meilleure actrice et à Joaquin Phoenix d'être nommé à l'Oscar du Meilleur acteur. Timothée Chalamet égalera-t-il ainsi cette performance ? Voire, fera-t-il même mieux ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite.