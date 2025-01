Timothée Chalamet est-il convaincant en Bob Dylan ? Découvrez les avis sur le biopic événement

Alors qu’"Un parfait inconnu" n’est pas encore sorti en France, de nombreux journalistes ont livré leur avis sur le nouveau long-métrage de James Mangold.

Un parfait inconnu s’apprête à sortir en France

Très attendu, Un parfait inconnu s’apprête à être dévoilé. Biopic sur Bob Dylan, le film se concentre plus précisément sur la période de l’arrivée du musicien à New York, alors qu’il n’était encore qu’un jeune homme, au début des années 1960. L’histoire suit celui qui n’était alors pas encore une star, jusqu’à sa performance marquante au Newport Film Festival.

Un parfait inconnu est le nouveau film de James Mangold. Ce dernier l’a réalisé et en a écrit le scénario avec Jay Cocks, en se basant sur le livre d’Elijah Wald intitulé Dylan Goes Electric. Timothée Chalamet mène le casting en incarnant Bob Dylan. À ses côtés, Dakota Fanning joue Sylvie Russo, Monica Barbaro Joan Baez et Edward Norton Pete Seeger. Alors qu’il n’est pas encore sorti en France, de nombreux journalistes ont partagé leur avis sur le film.

Timothée Chalamet couvert de louanges

Les avis sur Un parfait inconnu vont enthousiasmer ceux qui attendent avec impatience de découvrir le film. Car ils sont en grande majorité dithyrambiques envers la nouvelle proposition de James Mangold. Parmi les opinions revenant le plus, de nombreux journalistes saluent la prestation de Timothée Chalamet.

Dans The Guardian, Wendy Ide affirme que l’acteur livre une « performance remarquable ». Julian Wood écrit de son côté dans FILMINK que la prestation de Timothée Chalamet « vaut à elle seule le prix du billet ». Journaliste pour We Live Entertainment, Scott Menzel estime même que l’interprète de Bob Dylan réalise « la performance de l’année ».

Plus généralement, dans les colonnes de The Spectator, Deborah Ross décrit Un parfait inconnu comme étant « captivant ». Pour Limelight, Daniel O’Brien « recommande chaudement » le long-métrage. On peut également citer Victoria Luxford, qui écrit dans City AM que le film de James Mangold est « un succès accompli ».

Les spectateurs américains également conquis

Aux États-Unis, de nombreux spectateurs ont également déjà vu le long-métrage puisque celui-ci y est sorti en décembre dernier. Et eux aussi ont été en grande majorité enthousiasmés par ce qu’ils ont vu. Sur Rotten Tomatoes, les plus de 5000 avis donnés par le public attribuent ainsi au film de James Mangold le score de 96% !

Les spectateurs français peuvent donc se montrer optimistes avant d’aller découvrir Un parfait inconnu. Le film sortira ce mercredi 29 janvier dans les salles de l’Hexagone.