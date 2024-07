Timothée Chalamet a un nouveau projet avec un réalisateur prestigieux

Après un biopic sur Bob Dylan, Timothée Chalamet a trouvé le prochain film dans lequel il jouera. Avec ce nouveau projet, il collaborera avec un réalisateur réputé.

Timothée Chalamet va faire équipe avec Josh Safdie

Le dernier film dans lequel on a pu voir Timothée Chalamet était Dune : deuxième partie. Le long-métrage de Denis Villeneuve est sorti en février dernier. Désormais, on attend de savoir quels seront les prochains projets de l’interprète de Paul Atréides. On sait déjà qu’il sera à l’affiche de A Complete Unknown, un biopic sur Bob Dylan. Et il vient de trouver un nouveau rôle.

Comme nous l’apprend Variety, le comédien américano-français va porter le nouveau film d’un réalisateur qui a acquis une grosse réputation ces dernières années : Josh Safdie. Surtout connu pour avoir signé Uncut Gems avec son frère Benny, le cinéaste travaille sur un nouveau long-métrage intitulé Marty Supreme. Et comme rapporté par Variety, Timothée Chalamet y tiendra le rôle principal.

Un film inspiré de l’histoire de Marty Reisman ?

A24, qui produira le film, a même teasé le prochain film de Josh Safdie. Via un post sur X, le studio a partagé une première image du projet, confirmant la présence de Timothée Chalamet au casting. D’après Variety, l’intrigue du film sera fictionnelle. Mais elle sera inspirée de l’histoire de Marty Reisman, un ancien joueur de ping-pong professionnel décédé en 2012.

Surnommé « le sorcier du ping-pong », Marty Reisman a remporté pas moins de vingt-deux tournois majeurs de 1946 à 2002. Il a également gagné cinq médailles de bronze aux championnats du monde de ping-pong. En 1997, il est même devenu le plus vieux vainqueur d’une compétition nationale d’un sport de raquette lorsqu’il a triomphé aux United States National Hardbat Championships à l’âge de 67 ans.

Son biopic sur Bob Dylan a bouclé son tournage

Marty Supreme sera le premier film que Josh Safdie réalisera sans son frère depuis The Pleasure of Being Robbed, sorti en 2009. Pour cela, il s’appuiera sur un scénario qu’il a lui-même écrit avec Ronald Bronstein. A24 n’a pas encore communiqué la date de sortie du film.

De son côté, comme évoqué plus haut, Timothée Chalamet reviendra dans un autre film avant d’être à l’affiche de Marty Supreme. On le verra incarner Bob Dylan dans A Complete Unknown. Réalisé par James Mangold, le long-métrage a bouclé son tournage il y a quelques semaines. Mais lui non plus n’a pas encore de date de sortie.