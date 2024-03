Timothée Chalamet pourrait ne pas suivre le conseil de Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet a jusqu’à présent suivi les conseils de Leonardo DiCaprio concernant les films de super-héros. Mais cela pourrait changer si certaines conditions étaient réunies.

Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio, une carrière similaire ?

Depuis qu’il a crevé l’écran dans Call Me By Your Name, Timothée Chalamet s’est imposé comme l’un des acteurs les plus renommés d’Hollywood. Il a enchaîné les collaborations avec des réalisateurs prestigieux, tels que Greta Gerwig, Wes Anderson et Denis Villeneuve, et semble bien parti pour faire une grande carrière.

Paul Atréides (Timothée Chalamet) - Dune, deuxième partie ©Warner Bros. Pictures

La trajectoire du jeune Américano-Français n’est pas sans rappeler celle de Leonardo DiCaprio. Ce dernier avait aussi acquis le statut de star jeune, dans les années 90. Depuis, il est tout simplement devenu une icône du septième art, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs comédiens de sa génération. Voire le meilleur. Timothée Chalamet n’en est pas encore là, mais peut espérer une carrière similaire.

Le jeune acteur n’est pas sûr de suivre le conseil de son aîné

Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio ont d’ailleurs déjà partagé l’affiche de Don’t Look Up : Déni cosmique. Moins d’un an après la sortie du film, le premier avait révélé à British Vogue que le second lui avait donné un conseil pour sa carrière : "Pas de film de super-héros et pas de drogues dures." Mais alors qu’il fait actuellement la promotion de Dune 2, le jeune comédien a expliqué au New York Times qu’il n’était pas sûr de suivre la première partie de ce conseil :

Le film qui m’a donné envie d’être acteur est un film de super-héros, The Dark Knight. Donc si le scénario est super, si le réalisateur est super, je réfléchirai à l’idée d’en faire un.

The Dark Knight a donc eu une grande influence sur le jeune acteur. Comme le rappelle Variety, ce dernier s’était déjà exprimé sur le sujet en 2018. À l’occasion des New York Film Critics Circle Awards, il avait alors assuré qu’il était sorti "changé" de la salle dans laquelle il venait de voir le long-métrage de Christopher Nolan. Et que la performance d’Heath Ledger dans le rôle du joker l’avait profondément marqué, lui donnant immédiatement l’envie de devenir acteur à son tour.

Un projet sera-t-il à la hauteur ?

Timothée Chalamet pourrait donc à l’avenir imiter bon nombre de comédiens de sa génération et enfiler un costume de super-héros. La question est donc de savoir si on lui proposera un jour une histoire et un réalisateur à la hauteur de ses attentes.

En attendant, Timothée Chalamet est à l’affiche de Dune, deuxième partie. Le film de Denis Villeneuve arrivera ce mercredi 28 février dans les salles françaises.