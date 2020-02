Timur Bekmambetov (Searching) va réaliser le premier blockbuster en format vertical

Vous avez aimé ? Partagez :

Un film en format vertical ça vous dit ? C’est ce qu’a prévu de faire le producteur russe Timur Bekmambetov qui veut présenter le premier blockbuster entièrement filmé à la vertical, intitulé « V2. Escape From Hell ».

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais en 23 ans de carrière, Timur Bekmambetov a eu le temps de se faire une réputation dans le milieu du 7ème art. C’est notamment lui qui a produit et réalisé Wanted, Abraham Lincoln : Chasseur de Vampires et le dernier remake en date de Ben-Hur.

Timur Bekmambetov est également réputé pour être l’inventeur du format « Screen Life », qui permet de voir les éléments se dérouler à travers le point de vue des nouvelles technologies : portable, tablette ou ordinateur. Il a notamment travaillé sur certains films du genre comme Unfriended et Searching. Il a aussi produit la photographie du célèbre Hardcore Henry.

Un blockbuster à la verticale

Maintenant, Timur Bekmambetov a un nouvel objectif. Il veut devenir le pionnier dans la production de vidéos verticales en proposant un film entier sous ce concept. Il veut inverser le format paysage habituel pour permettre une approche développée par les smartphones. Un film qui serait pensé notamment pour être vu directement sur les portables. Voici comment Timur Bekmambetov justifie son concept :

Visuellement, le film est construit autour d’une personne. C’est l’histoire d’un homme debout et redressant les épaules malgré les circonstances.

Pour le moment intitulé V2. Escape From Hell, le projet mettra en vedette l’acteur russe Pavel Priluchnyy dans le rôle d’un pilote d’avion soviétique capturé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le récit le mènera à s’évader d’un camp de concentration allemand en détournant un avion. L’histoire est basée sur des faits réels. Avec cette idée, Timur Bekmambetov veut créer une forme d’immersion nouvelle. Approcher le spectateur au plus près de son intrigue via la sensation de proximité déjà créée par certaines applications comme TikTok ou Snapchat. Après tout, pourquoi pas. Même Michael Haneke a tenté l’expérience avec Happy End, qui contient de nombreuses scènes tournées à la verticale, à travers un smartphone. Reste à voir le résultat sur plus de 1h30.

Le tournage devrait débuter dès la semaine prochaine en Russie pour un budget de 10 millions de dollars. Le projet est notamment produit par le plus grand opérateur de téléphonie mobile russe : MTS. Pour une sortie sur leur plate-forme numérique.

Deux versions seront réalisées. Une pour le marché russe et une en anglais, pour le marché international. Les deux films contiendront des séquences différentes. Par exemple la version russe s’ouvrira sur le bombardement de Luftwaffe tandis que la traduction anglaise s’entamera sur le canonnage de Londres. Sortie prévue pour début 2021.