Tintin : un nouveau film est en préparation

Le personnage inventé par Hergé va décrocher une autre adaptation sur grand écran. Le réalisateur Patrice Leconte a annoncé qu'il était aux commandes de ce projet en prises de vues réelles qui va s'appuyer sur l'une des bandes-dessinées les plus connues du personnage.

Une nouvelle adaptation de Tintin

Le célèbre reporter Tintin est un habitué des adaptations au cinéma. Même plus la peine de présenter celui qui est né dans Tintin au pays des Soviets en 1929. Première aventure qui en appellera tant d'autres. Au cinéma, deux films en live ont déjà vu le jour, en 1961 et 1964, avec Tintin et le Mystère de la Toison d'or puis Tintin et les Oranges Bleues. Plusieurs essais en animation sont aussi sortis, dont le dernier en date est l'épique Secret de la Licorne réalisé par Steven Spielberg. Un divertissement savoureux qui pourrait avoir une suite avec Peter Jackson à la barre, sauf que le projet n'a pas l'air d'avancer.

À défaut de voir ce film se faire, le réalisateur français Patrice Leconte vient d'annoncer chez Var Matin qu'il était en train de travailler sur une adaptation des Bijoux de la Castafiore. Rien n'est encore totalement officiel car, d'après l'intéressé, un producteur est en train de négocier aux USA pour s'emparer des droits de la bande-dessinée, avec Paramount France. L'intention serait de convoquer un casting de stars, que ce soit pour les rôles principaux ou secondaires. Le processus aurait déjà avancé puisque Leconte précise qu'ils ont déjà leur Castafiore ainsi que leur capitaine Haddock. Comme pour les adaptations d'Astérix et Obélix, réunir un casting conséquent devrait permettre d'attirer du monde dans les salles. C'est probablement des personnalités françaises qui sont ciblées mais le film doit être calibré pour essayer de fonctionner aussi à l'étranger, car Tintin est connu mondialement.

Les Bijoux de la Castafiore est l'un des épisodes les plus populaires de Tintin. Ce dernier et le capitaine Haddock se retrouvent au château de Moulinsart juste avant l'arrivée de la célèbre cantatrice à la voix insupportable. Le capitaine ne veut pas subir sa présence mais se blesse et ne peut quitter les lieux. Quand la Castafiore débarque, elle est prise de paranoïa et craint qu'on touche à ses précieux bijoux. Ils vont disparaître suite à une panne d'électricité et Tintin va s'occuper de faire la lumière sur ce dossier... L'intrigue fait intervenir des personnages connus, comme le professeur Tournesol et les Dupond/Dupont.

Cette adaptation ne sera cependant pas pour tout de suite. Patrice Leconte s'occupe d'abord de tourner la revisite de Maigret avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. Ce n'est qu'après ce tournage prévu en début d'année 2021 qu'il devrait passer à Tintin. On aura le temps d'en reparler d'ici à là.