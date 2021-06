Titane : le nouveau film de Julia Ducournau a sa bande-annonce

4 ans après le choc "Grave" qui a immédiatement installé Julia Ducournau sur l'échiquier du cinéma française, la réalisatrice va faire son retour avec un second film très attendu. "Titane" se dévoile dans une première bande-annonce prometteuse.

La confirmation pour Julia Ducournau ?

On entend beaucoup parler du cinéma de genre français en ce moment, avec les sorties conjuguées de La Nuée et de Teddy. En juillet prochain, lors du Festival de Cannes, qui se tiendra exceptionnellement en été, il en sera encore question avec Titane. La nouvelle réalisation de Julia Ducournau est attendue avec ferveur au pays, après un excellent Grave. Un premier essai choc, qui a propulsé son autrice comme l'une des têtes à suivre en France.

Titane ©Neon

Elle aura pris son temps avant de revenir et on espère qu'elle va parvenir à confirmer tous les espoirs qui ont été placés en elle. Sa présence en Compétition officielle à Cannes laisse penser qu'elle vient d'élever son niveau et peut prétendre à batailler dans la cour des grands. Le public n'aura même pas à patienter plusieurs mois pour découvrir Titane, puisqu'il sortira dans les salles le 14 juillet, au moment où le festival sera en train de se dérouler.

Titane : de quoi ça parle ?

Les informations étaient jusqu'ici très rares sur le film. Vincent Lindon incarnera Vincent, un homme qui retrouve son fils disparu depuis dix ans. Le petit garçon a été recueilli par des inspecteurs de la douane dans un aéroport. Que lui est-il arrivé pendant tout ce temps ? Vincent veut le savoir et il va se rendre compte que des événements inquiétants commencent à se passer peu de temps après ses retrouvailles avec son bambin. Au casting, on retrouvera également Agathe Rousselle, Nathalie Boyer, Garance Marillier, Laïs Salameh et Dominique Frot.

Sous son postulat fantastique, Grave était porté par des thèmes forts qui avaient un écho dans la société moderne. On attend au moins pareil de Titane. Même si l'on a encore du mal à définir réellement ce qui nous attend. Tant mieux, et la bande-annonce (en une d'article) vient un peu plus nous éclairer. On a désormais encore plus envie de voir ce second long-métrage de Julia Ducournau. En espérant qu'elle s'affirme pour de bon comme la tête d'affiche de ce nouveau cinéma de genre made in France.