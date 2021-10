Titane représentera la France aux Oscars 2022

« Titane », de Julia Ducournau, a été choisi pour être le candidat français aux Oscars 2022 devant « Bac Nord » et « L’Événement ». Reste encore à faire partie de la sélection des 5 films nommés à l’Oscar du Meilleur film étranger.

Titane : le succès continue

Après Grave, la cinéaste Julia Ducournau a sorti cette année son deuxième long-métrage : Titane. Porté par Agathe Rousselle et Vincent Lindon, le film suit le destin sombre et violent d'Alexia, une jeune femme qui va changer sa condition du tout au tout. Titane a divisé les avis, a choqué une partie du public, en a séduit une autre, et a été encensé par une partie de la critique professionnelle. À Cannes, le film a remporté le prix ultime, la Palme d’Or ! Au box-office, le long-métrage de Ducournau a attiré plus de 300 000 spectateurs. Un succès rapide et impressionnant qui ne semble pas s’arrêter en si bon chemin.

Julia Ducournau aux Oscars !

La semaine dernière, trois films français étaient en lice pour représenter la France aux Oscars 2022. Bac Nord, Titane et L’Événement se disputaient l’unique place. Finalement, c’est Titane qui a remporté ce combat au sommet, à la barbe du film de Cédric Jimenez et de celui d’Audrey Diwan. Une décision qui a été prise par une commission composée de Julie Delpy et Florian Zeller, des producteurs Iris Knobloch et Alain Goldman, des exportateurs Emilie Georges et Grégory Chambet, et de trois membres de droit : Thierry Frémaux, le directeur général délégué du Festival de Cannes, Serge Toubiana, le président d’Unifrance, et Elisabeth Tanner, la représentante de l’Académie des César.

Vincent (Vincent Lindon) - Titane ©Diaphana Films

Attention cependant. Cette sélection ne veut pas encore dire que le film sera nommé à l’Oscar du Meilleur film étranger. Il faut encore que l’Académie des Oscars choisisse Titane pour ladite catégorie. Pour le moment, le film est envoyé par la France pour la représenter. La sélection des Oscars 2022 sera dévoilée le 8 février prochain. Avant cela, il faudra que Titane soit dans la short-list des 15 films internationaux choisis par l’Académie le 21 décembre prochain. Puis, que l’œuvre parvienne à se hisser dans la sélection des 5 films restants qui seront envoyés aux Oscars. Il reste donc encore quelques étapes pour Titane avant la gloire, mais croisons les doigts !