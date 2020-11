Titanic : ces scènes coupées bouleversantes qu'il faut avoir vues

Tout le monde (ou presque) a vu "Titanic" de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Mais connaissez-vous ces scènes coupées qui auraient méritées d'être dans le montage final ?

Titanic : James Cameron roi du monde

James Cameron est un réalisateur qui tourne peu de films (seulement huit longs-métrages de fiction à son actif en plus de 40 ans de carrière) alors quand il le fait, il se donne à fond, quitte à donner quelques sueurs froides aux producteurs, comme ce fut le cas pour Titanic.

En effet, la production du film a été très chaotique. Cameron dépasse vite le budget alloué (200 millions au lieu des 110 prévus), et la presse annonce un naufrage à venir. Des salariés de la Fox démissionnent, de peur que le film ne coule l'entreprise, et le réalisateur doit renoncer à son salaire, pour absorber une partie des coûts. Mais Cameron y croit. Et le futur lui donne raison.

Titanic devient le plus gros succès de tous les temps à sa sortie (sans compter l'inflation) et rafle 11 Oscars, un record seulement égalé par Ben-Hur et Le Retour du Roi.

L'histoire d'amour maudite entre Rose (Kate Winslet) et Jack (Leonardo DiCaprio) émeut la planète, la chanson phare du film devient un immense tube et Titanic un film culte qui semble traverser les époques sans perdre de sa superbe.

Ces scènes coupées de Titanic qu'il faut avoir vues

Même si Titanic est un film long (3h14 à sa sortie), il y a de nombreuses scènes que James Cameron n'a pas inclues dans le montage final, mais qui sont visibles dans les bonus des différentes éditions vidéo du film. On vous propose d'en découvrir quelques unes.

La mort de Cora

Elle apparaît très peu de temps à l'écran, pourtant, la petite Cora, cavalière attitrée de Jack, a marqué les spectateurs. On se souvient de sa mine défaite lorsque ce dernier invite Rose à danser lors de la fête en troisième classe, et qu'il la rassure en lui disant qu'elle reste sa cavalière. Si son sort n'est pas montré dans la version sortie en salles, il l'est dans une des scènes coupées. Et comme on pouvait s'y attendre, la pauvre petite fille n'a pas survécu au naufrage.

Le baiser langoureux de Rose et Jack

On se rappelle tous du premier baiser entre Rose et Jack, sur la proue du bateau, au coucher de soleil. Celui qu'on n'a par contre jamais vu est beaucoup plus charnel, et a lieu juste avant leur scène d'amour dans la voiture, lorsqu'ils se trouvent dans la salle des machines, en tentant d'échapper à Lovejoy.

L'étoile filante

Cette scène est peut-être celle qui aurait le plus mérité sa place dans le montage final de Titanic. Elle se déroule juste après la fête en troisième classe, lorsque Jack raccompagne Rose sur le pont supérieur. On les entend chanter

"Come Josephine, in my flying machine". Un moment lourd de sens quand on sait que c'est cette chanson que Rose reprend quand elle est à l'agonie sur la planche ("viens Joséphine, dans ma machine qui vole"). Quelques instants plus tard, les deux amoureux regardent le ciel et observent une étoile filante dans le ciel, synonyme, selon Rose, de la montée des âmes au ciel.

Jack donne une leçon de dessin à Cora

Dans cette séquence, Rose rend visite à Jack sur le pont de la troisième classe. On peut le découvrir en compagnie de la petite Cora, en train de lui donner un cours de dessin. Un moment bref mais qui permet de comprendre leur complicité. Inutile de préciser que si cette scène, et celle de sa mort avaient été gardées au montage, la tristesse n'en aurait été que plus grande.

Le Carpathia version longue

Il s'agit de la séquence, version longue, du sauvetage des rescapés du Titanic par le Carpathia au lendemain matin du drame. Ce qui est très intéressant dans cette scène est la mise en avant de la culpabilité du personnage de Joseph Bruce Ismay, l'un des constructeurs du paquebot. Il est en effet l'un des principaux responsables de la catastrophe (en plus d'avoir négligé la sécurité des passagers lors de la construction du paquebot, c'est lui qui a ordonné que le Titanic prenne de la vitesse dans une zone remplie d'icebergs) et contrairement à d'autres, il n'est pas resté à bord jusqu'au bout, mais est monté dans un des rares canaux de sauvetage.

Bonus : la fin alternative de Titanic

Si vous ne l'avez pas encore vue : la fin alternative de Titanic fait écho à la séquence des étoiles filantes, puisque après avoir jeté le Coeur de l'Océan par-dessus bord, Rose lève les yeux au ciel et aperçoit une étoile filante. Un dernier clin d'oeil à Jack, avant de le rejoindre dans ses rêves (et dans la mort ?).