Titanic : James Cameron produit un film sur l'histoire méconnue de six survivants

James Cameron a, une fois de plus, associé son nom à l'histoire tragique du Titanic. Il a en effet produit un documentaire sur l'histoire méconnue de six survivants du paquebot maudit.

James Cameron et le Titanic : une histoire qui dure

Sorti sur les écrans en 1998, Titanic de James Cameron a marqué au fer rouge des millions de spectateurs. Pour son histoire d'amour déchirante entre Rose et Jack bien sûr, mais aussi pour le drame humain qui s'est joué dans cette nuit d'avril 1912 au large de Terre-Neuve. Avec son long-métrage, le réalisateur s'est approché au plus près de la réalité de ce naufrage historique, qui renferme encore pourtant bien des mystères. Passionné par le Titanic, et plus largement par les fonds marins, James Cameron a exploré l'épave plus de trente fois, ce qui en fait aujourd'hui l'un des plus grands experts du sujet. Ce qui explique pourquoi son nom est de nouveau associé au Titanic, pour le documentaire The Six.

The Six : l'histoire méconnue des survivants chinois

Sur le tournage de The Six ©LostPensivos Films

Variety nous apprend en effet que James Cameron a produit le documentaire The Six, qui sortira sur les écrans chinois le 16 avril prochain, à l'occasion des 109 ans du naufrage. Comme son nom l'indique, il relate le parcours des six survivants chinois, dont l'histoire reste extrêmement méconnue. Et pour cause. 24h après le naufrage du Titanic, ils n'ont pas pu entrer sur le sol américain et ne sont pas mentionnés dans les livres d'histoire. Leur discrimination a pesé sur la vie de leurs descendants, qui témoignent dans le film. Les six survivants ont notamment été accusés d'avoir "volé" la place de femmes et d'enfants dans des canots de sauvetage, ou encore de s'être cachés clandestinement à bord de l'un d'eux (ce qui a été réfuté).

Les deux réalisateurs du documentaire, Arthur Jones et Steven Schwankert, ont été rejoints par James Cameron durant le tournage, et ce dernier en est devenu le producteur exécutif. Sa présence leur a, en outre, permis de pouvoir utiliser facilement des images du film.

Cameron était au courant de la présence de passagers chinois à bord du Titanic, et a tenu à en intégrer un. On peut notamment le voir au début du film, en train de chercher sa cabine lorsque Jack arrive à bord, et également dans une scène coupée, dans laquelle il flotte sur une planche en bois avant d'être secouru par un canot. Du nom de Fang Lang, ce survivant a d'ailleurs inspiré le réalisateur pour la scène mythique de la planche en bois de Rose et Jack.