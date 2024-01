Titanic : la triste raison pour laquelle Kate Winslet n'a pas assisté à la première du film

Kate Winslet, l'interprète de Rose dans Titanic, n'était pas présente lors de la première mondiale du film en décembre 1997 à Los Angeles. Elle a été contrainte de retourner en Angleterre pour assister à l'enterrement de son ex-compagnon, tragiquement disparu à l'âge de 34 ans.

Titanic : Kate Winslet absente de la première du film

Le 14 décembre 1997, le monde du cinéma est en ébullition : c'est en effet ce jour-là que James Cameron présente devant un parterre de stars son film Titanic, lors de la première mondiale à Los Angeles. Le début d'une magnifique histoire, qui allait marquer profondément non seulement le monde du cinéma, mais aussi la culture populaire mondiale.

Le film a non seulement battu des records au box-office, devenant le premier long-métrage à dépasser la barre symbolique du milliard de dollars, mais a également remporté une pluie de récompenses. Aux Oscars de 1998, Titanic a dominé la cérémonie avec 14 nominations et a remporté 11 statuettes, égalant le record détenu par Ben-Hur (depuis aussi égalé par Le Retour du Roi).

La bande originale, et notamment la chanson "My Heart Will Go On" interprétée par Céline Dion, est devenue un succès planétaire, contribuant encore davantage à l'immense popularité du film. Titanic est toujours à ce jour le film le plus vu de tous les temps en France, avec plus de 21 millions de spectateurs.

Et alors que la première mondiale du film à Los Angeles devait être une grande fête pour toute l'équipe, une absence de taille a été remarquée : celle de Kate Winslet, l'interprète de Rose.

Une triste raison

Si Kate Winslet n'a pas assisté à la première mondiale de Titanic à Los Angeles, c'est qu'elle a choisi d'assister à un événement plus tragique à la même période : l'enterrement de son ex-compagnon Stephen Tredre en Angleterre, disparu après un cancer, à l'âge de 34 ans.

Alors que les producteurs du film de James Cameron avaient insisté pour que la comédienne soit présente à la première, cette dernière a préféré rendre un dernier hommage à celui avec qui elle avait passé plus de quatre ans de sa vie. En 1999, lors d'un entretien accordé à The Guardian, elle était revenue sur ce tragique événement et sur la pression que lui avait mise le studio :

Quelqu'un avec qui j'avais passé quatre ans et demi de ma vie venait juste de mourir, et ce qui me dérangeait, c'était que les gens puissent même envisager... Ils me parlaient, disant des choses comme 'Écoute, on comprend, ça doit être vraiment difficile pour toi' et puis ils enchaînaient avec, 'mais tu ne penses pas que Stephen aurait voulu ça ?' (...) Non, il n'aurait pas voulu ça, bon sang. Stephen aurait voulu que je sois à son enterrement, et j'y serai.' J'ai vraiment été choquée par ça (...)

avait ainsi déclaré Kate Winslet.