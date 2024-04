Titanic : le vrai dessin de Rose est à voir à Paris dans une exposition immanquable

L'exposition consacrée à James Cameron ouvre ses portes ce jeudi 4 avril à la Cinémathèque française à Paris. Et il y a des véritables trésors pour les fans du réalisateur, notamment des dessins originaux que l'on peut voir dans "Titanic", en commençant bien sûr par le croquis de Rose, fait par le réalisateur lui-même.

L'exposition James Cameron ouvre ses portes à Paris

Alors qu'il est actuellement en pleine post-production d'Avatar 3, le réalisateur James Cameron a pris le temps de se déplacer dans la capitale française pour quelques jours, à l'occasion du lancement de l'exposition L'Art de James Cameron, qui se tiendra à la Cinémathèque française, du 4 avril 2024 au 5 janvier 2025.

L'exposition, divisée en six thèmes principaux, met en avant la trajectoire évolutive de ses idées, depuis ses esquisses de jeunesse jusqu'à ses plus célèbres films, qui ont captivé des millions de spectateurs à travers le monde. Elle révèle comment ses premiers dessins, imprégnés de robots, d'exosquelettes et de paysages apocalyptiques, ont posé les fondements esthétiques de son œuvre. Plus qu'une simple rétrospective, cette exposition offre une plongée dans les divers aspects du génie créatif de James Cameron, de l'innovation technologique à la fascination pour l'inconnu.

L'exposition présente ainsi pour la première fois des centaines de dessins et peintures de James Cameron, issus de sa collection privée. Elle met également en avant des accessoires et costumes de ses plus célèbres films, comme Titanic, Terminator, Aliens ou Avatar. Elle met par ailleurs l'accent sur son rôle en tant qu'innovateur dans plusieurs disciplines, démontrant que, malgré le passage du crayon à la caméra, Cameron a su maintenir une vision singulière et ambitieuse pour chacun de ses projets.

Les vrais dessins de Jack Dawson (Titanic) exposés

Pour les fans des films de James Cameron, cette exposition est un véritable trésor, avec notamment différents accessoires originaux utilisés pour ses tournages et pour la plupart jamais exposés avant. C'est le cas des dessins de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) dans Titanic, qui ont été en réalité dessinés par Cameron lui-même, et qui sont visibles dans cette exposition. Le clou du spectacle étant évidemment le célèbre croquis que Jack fait de Rose (Kate Winslet), nue, avec le bijou le cœur de l'océan à son cou. D'autres croquis préparatoires sont également visibles en plus de cette œuvre, exposée telle la Mona Lisa, au centre de la pièce, et qui devrait attirer des milliers de visiteurs dans les jours qui viennent.

Véritable dessin de Rose signé James Cameron pour le film Titanic © Chloé Valmary pour CINESERIE.COM

Esquisses pour le film Titanic signées James Cameron © Chloé Valmary pour CINESERIE.COM

Les "vrais" dessins de Jack Dawson également exposés

Toujours dans la partie de l'exposition consacrée à Titanic, on découvre également les véritables croquis imaginés par James Cameron, que l'on peut voir dans le portfolio de Jack que Rose feuillette sur le pont. On peut apercevoir la célèbre "Madame Bijoux", ou encore la prostituée unijambiste. Tous ces dessins sont signés JD (pour Jack Dawson).

Cliquer sur une image pour voir la galerie complète :