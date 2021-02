Titanic : Matthew McConaughey revient sur son audition ratée

En 1997, James Cameron réalise un immense classique du 7ème art : « Titanic ». Porté par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, c'est l'un des films les plus célèbres. Pourtant, Matthew McConaughey a failli jouer le rôle principal.

Titanic : immense classique

Avec Titanic, James Cameron est entré dans l'histoire. Avec plus de 2,4 milliards de dollars de recettes au box-office, Titanic a conservé le record du meilleur score au box-office jusqu'à la sortie de Avatar (également réalisé par James Cameron) et de Avengers : Endgame. Côté récompenses, le film a remporté 11 Oscars sur ses 14 nominations dont ceux du Meilleur film et Meilleur réalisateur. Sans conteste, Titanic est l'un des plus grands classiques de toute l'histoire du cinéma. Une réussite qui tient grâce à la maîtrise de James Cameron mais également grâce aux interprétations de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Pourtant, un autre acteur a failli incarner le rôle de Jack à l'écran.

Quand Matthew McConaughey ratait son audition

C'est un grand rôle à côté duquel est passé Matthew McConaughey. En effet, il devait jouer le rôle de Jack Dawson jusqu'à ce que Leonardo DiCaprio débarque. Dans une récente interview avec Rob Lowe, le comédien a admis qu'il avait passé une audition pour apparaître dans Titanic. Il pensait même que cet entretien s'était bien déroulé et qu'il allait décrocher le rôle de Jack :

J'ai même fait une lecture avec Kate Winslet. Ce n'était pas une audition classique. Ils l'ont filmée donc c'était comme un test écran. Quand nous sommes sortis, je me suis dit : "Cela s'est très bien passé". Je pensais vraiment que ça allait se faire. Cela n'a pas été pas le cas.

James Cameron voulait un acteur charismatique pour camper Jack Dawson. À l'époque, Matthew McConaughey était déjà relativement connu dans le milieu du cinéma. Mais le cinéaste a par la suite changé d'avis, préférant un comédien plus jeune pour incarner son personnage. C'est à ce moment-là que Leonardo DiCaprio a été présenté à James Cameron. À la base, l'acteur n'était même pas intéressé pour jouer dans Titanic. Malgré ses débuts dans des sitcoms, le jeune acteur s'était déjà fait un nom grâce à des films comme The Basketball Diaries ou Gilbert Grape. Leonardo DiCaprio ne voulait pas s'engager sur ce projet, mais son audition a totalement convaincu James Cameron.

Par la suite, Leonardo DiCaprio a enchaîné deux énormes succès en 1997 : Titanic donc, mais également Roméo + Juliette, faisant de lui une nouvelle star internationale. Quant à Matthew McConaughey, il a tourné dans l'excellent Contact de Robert Zemeckis en 1997. Sans doute que McConaughey aurait fait un Jack solide et crédible mais c'est aujourd'hui difficile d'imaginer un autre acteur que Leonardo DiCaprio dans la peau de ce personnage. Depuis, les deux comédiens se sont croisés le temps d'une brève, mais mémorable scène, dans l'incroyable Le Loup de Wall Street de monsieur Martin Scorsese.