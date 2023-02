Titanic : Rose meurt-elle dans son sommeil à la fin ? James Cameron donne un indice

Pour fêter les vingt-cinq ans de sa sortie, le chef-d’oeuvre de James Cameron revient dans les salles obscures dans une version remasterisée. En effet, Titanic s’est refait une beauté et sera présenté pour la première fois aux spectateurs dans une version 3D 4K HFR supervisée par James Cameron dès le 8 février prochain.

L’occasion de redécouvrir dans les meilleures conditions possibles la tragédie qui a profondément marqué toute une génération de spectateurs (et l’occasion pour d’autres de le voir pour la première fois au cinéma).

C’est pour promouvoir cette ressortie très attendue que le réalisateur James Cameron et le producteur Jon Landau ont donné ce jeudi 2 février une conférence de presse à laquelle nous avons eu la chance d’assister. Un moment passionnant et également l’occasion d’entendre le réalisateur évoquer des anecdotes de tournage. L’une d’entre-elles nous a particulièrement interpellés puisqu’elle donne un indice sur la question que tout le monde se pose sur la fin du film…

En effet, la dernière scène du film nous présente Rose âgée, dans son lit. Alors qu’elle sombre dans le sommeil, son inconscient la ramène à bord du Titanic où elle retrouve Jack, mais également l’ensemble des passagers qui ont péri dans le naufrage. Un moment très émouvant que beaucoup de spectateurs ont vu comme étant l’illustration de la mort de la vieille femme, qui retrouvait Jack dans l’au-delà.

Une explication faisant écho à l’une des phrases de Jack, qui, lorsqu’il se trouvait sur la planche au milieu de l’Océan, disait à Rose qu’elle ne mourrait pas comme ça mais bien au chaud dans son lit, lorsqu’elle serait vieille. Cependant, le doute demeurait : était-ce simplement un rêve, ou bien Rose mourrait-elle dans son sommeil ?

Cette fin ambigüe était voulue par James Cameron. Mais l’actrice qui jouait Rose âgée, Gloria Stuart, voulait absolument connaître le destin du personnage pour pouvoir l’interpréter convenablement :

Elle m’a dit « OK, je suis supposée être morte ou pas ?" et je suis parti dans une longue diatribe en lui expliquant que je voulais que ça soit ambigu pour le public, que les spectateurs puissent l'interpréter comme ils le souhaitaient. Mais elle m'a balancé un peu sèchement "je retiens ma respiration ou pas ?". J'ai réfléchi pendant un long moment et je lui ai dit "retiens ta respiration". Voilà votre réponse.