Tokyo Ghost : après James Bond, Cary Fukunaga a son prochain projet

Alors que son prochain film « Mourir peut attendre » aurait dû sortir il y a maintenant un an dans les salles obscures, le cinéaste Cary Fukunaga travaille déjà sur son prochain projet. Il va adapter le comic book Tokyo Ghost.

Mourir peut attendre se fait... attendre

Initialement, le dernier film James Bond aurait dû sortir en début d'année 2020 au cinéma. Mais avec la pandémie du COVID-19, le long-métrage n'a toujours pas vu le jour, et attend patiemment un créneau pour être diffusé. Mourir peut attendre marquera la dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de l'agent 007 et apportera le dénouement de son histoire. D'une durée de 2h43, ce sera le plus long James Bond de toute la licence. Côté casting, outre le retour de Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Jeffrey Wright et Ben Whishaw reprennent leurs rôles respectifs. Le reste de la distribution se complète avec les arrivées de Rami Malek, de Lashana Lynch et de Ana de Armas. Côté réalisation, c'est Cary Fukunaga, le metteur en scène de True Detective et Maniac, qui prend la suite de Sam Mendes.

Cary Fukunaga travaille déjà sur son prochain film

Mais alors que le prochain 007 n'est même pas encore sorti, Cary Fukunaga travaille déjà sur son prochain projet. Le cinéaste dirigera en effet une adaptation du comic book cyberpunk Tokyo Ghost pour Legendary Pictures. Tokyo Ghost se déroule en 2089. Une époque à laquelle l'humanité est devenue totalement dépendante de la technologie, notamment pour échapper à la réalité. L'histoire suit les soldats de la paix Debbie Decay et Led Dent, qui travaillent sur les îles de Los Angeles. Ils se voient confier une mission qui les mènera dans le dernier pays sans technologie au monde : la nation des jardins de Tokyo.

Tokyo Ghost ©Image Comics

Tokyo Ghost est ainsi une série de comics de science-fiction écrite par le grand Rick Remender et dessinée par Sean Murphy. Sortie en 2015 chez Image Comics, le premier arc s'est conclu au tome 10, avec la possibilité de développer plus abondamment cet univers. Rick Remender est un grand nom de la bande-dessinée américaine. Il a notamment travaillé chez Marvel, surtout sur Captain America. Dans le milieu des jeux vidéo, c'est lui qui a écrit Dead Space et Bulletstorm. Cary Fukunaga aura la lourde tache de mener à bien cette adaptation de Tokyo Ghost, qui devrait ravir les fans du comics !