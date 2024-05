La bonne blague de Tom Cruise à Glen Powell pendant Top Gun Maverick

Pendant les reshoots de "Top Gun : Maverick", Tom Cruise n'a pas manqué l'occasion de faire une petite frayeur à son collègue Glen Powell en pilotant un hélicoptère.

Glen Powell, une révélation de Top Gun : Maverick

Assez souvent, lorsque Tom Cruise se lance dans un projet, cela rapporte, et pas qu'un peu. La preuve avec Top Gun : Maverick, qui a vu le retour de l'acteur dans la peau de Pete Mitchell, alias Maverick, 36 ans après Top Gun (1986). Un second opus qui a cartonné dans le monde, rapportant plus d'1,4 milliard de dollars. Pas vraiment de quoi impressionner Tom Cruise. Mais pour les acteurs à ses côtés, comme Miles Teller et Glen Powell, cela peut changer une carrière. Pour ce dernier, on a clairement vu un changement de notoriété récemment. L'acteur enchaîne les projets intéressants et a tout d'une future star.

On l'a ainsi vu dans la comédie romantique Tout sauf toi (2023), qui a été un succès solide. On attend maintenant de le voir dans Hit Man et prochainement dans Twisters. Mais alors que l'avenir semble radieux pour Glen Powell, tout aurait pu s'arrêter avant même la sortie de Top Gun : Maverick. C'est du moins la pensée qui a pu lui traverser la tête lorsque Tom Cruise lui a fait une blague dans un hélicoptère.

Un tour en hélicoptère avec Tom Cruise

C'est à l'occasion d'un portrait de GQ que Glen Powell a raconté cette drôle d'anecdote. Alors que l'équipe de Top Gun : Maverick devait tourner des reshoots du film, Tom Cruise a proposé à son collègue de le ramener à Londres depuis les studios Pinewood. La star de Mission Impossible a alors pris les commandes de l'hélicoptère et a fait croire à un problème mécanique avant de faire plonger l'appareil.

Tom fait "oh non, oh non" et il a commencé à faire plonger l'hélicoptère au-dessus de Londres.

Glen Powell - Top Gun : Maverick ©Paramount

Glen Powell a visiblement cru à cette farce puisqu'il a pensé qu'il allait y passer, mais que, même mort, la notoriété de Tom Cruise le dépasserait.

Je me suis dit : "Est-ce que je vais être le type anonyme qui meurt avec Tom Cruise dans un trou fumant au milieu de Londres ?".

L'acteur s'amuse évidemment de cette situation et de cette blague de Tom Cruise, qui a bien entendu redressé l'appareil et ramené Glen Powell sain et sauf. Mais cela traduit du caractère de la star, à la fois très impliqué sur ses tournages et qui sait se montrer attentif aux personnes avec qui il travaille. D'ailleurs, Glen Powell a eu droit à plusieurs conseils précieux de la part de Tom Cruise. Ce dernier lui expliquant par exemple que, pour qu'un film soit un succès mondial, il faut "transmettre des émotions universelles et toucher à des angoisses auxquelles tout le monde peut s'identifier". À voir si le comédien parviendra à mettre à profil ces conseils pour la suite de sa carrière, mais Glen Powell apparaît véritablement comme une future star d'Hollywood.