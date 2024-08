Tom Cruise fête cette année les 20 ans d'une de ses plus grandes performances

Remplaçant Russell Crowe qui quitte le projet au dernier moment, Tom Cruise livre avec son rôle de Vincent dans "Collateral", sorti en 2004, une des plus grandes performances de sa carrière.

"Vincent", un des meilleurs rôles de Tom Cruise

Malgré la passion intense avec laquelle Tom Cruise construit le mythe d'Ethan Hunt avec la saga Mission : Impossible et celui de Pete "Maverick" Mitchell avec les films Top Gun, impossible de réduire l'acteur et superstar d'Hollywood à ces deux personnages. Tout au long de sa riche carrière, Tom Cruise a en effet donné vie à des personnages différents, et bien souvent c'est dans une forme de contre-emploi qu'il a le plus brillé. On peut par exemple penser à Ron Kovic dans Né un 4 juillet, à Franck T.J. Mackey dans Magnolia, ou encore à David Ames dans Vanilla Sky.

Collateral ©Paramount Pictures

Au-delà de sa grande compétence à incarner les héros dans des grands divertissements, c'est ainsi dans le registre dramatique que Tom Cruise a montré toute sa qualité de comédien et, comme Steven Spielberg l'avait bien cerné, la noirceur lui va très bien. Ce pourquoi une de ses plus grandes performances est celle qu'il donne dans Collateral de Michael Mann en 2004. Dans ce film, à la fois thriller criminel et buddy movie toxique, Tom Cruise incarne Vincent, un tueur à gages dont le professionnalisme extrême n'a d'égal que sa grande froideur et son cynisme monumental.

Une performance majeure

Face à Jamie Foxx qui incarne Max, le chauffeur de taxi de Los Angeles pris en otage par Vincent, c'était à l'origine Russell Crowe qui était attendu. Mais lassé du retard de production, il quitte le projet et c'est finalement à Tom Cruise que Michael Mann confie ce rôle complexe et très ambigü.

Un choix pour Collateral qui se révèle in fine parfait. Grisonnant, d'une efficacité létale, Tom Cruise tient le rôle d'un homme sans âge, sans passé et sans futur. Il incarne idéalement l'exemple parfait du personnage "mannien", un homme qui n'est qu'une "fonction", un métier, et en l'occurrence ici un tueur sans aucun état d'âme. Dans les séquences d'action comme dans les dialogues tendus avec Max, Tom Cruise réussit à générer avec cette performance autant de fascination que d'antipathie.

Vincent (Tom Cruise) - Collateral ©Paramount Pictures

Vincent n'a en effet vraiment rien d'aimable, et pourtant c'est bien lui, l'antagoniste, qui capte toute la lumière. Ainsi, si on ne peut pas s'attacher moralement au personnage, c'est sa trajectoire tragique qui emporte le spectateur et donne au film de Michael Mann une beauté surprenante, comme un cauchemar qui se ferait paradoxalement de plus en plus doux.

Si sa performance est acclamée par le public et la presse spécialisée d'un côté, de l'autre l'industrie hollywoodienne la boude. En effet, alors que Tom Cruise dispose à cette période d'une image publique écornée, sa performance n'est pas distinguée dans les principales cérémonies de récompenses, qui soulignent plutôt celle de Jamie Foxx, nommé au BAFTA et à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 2005.