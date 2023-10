Ce grand film de monstres dans lequel Tom Cruise aurait pu jouer

S'il n'avait pas été occupé par "Oblivion" (2013), Tom Cruise aurait pu jouer dans un fameux film de monstres et de robots : le "Pacific Rim" de Guillermo del Toro.

Tom Cruise à bord d'un Jaeger

La carrière de Tom Cruise a été marquée par une grande variété de rôles. Mais depuis plusieurs années maintenant, l'acteur se concentre sur des films d'action, que ce soit avec la saga Mission Impossible ou d'autres productions. On a pu le voir avec Top Gun: Maverick (2022) ou les deux Jack Reacher, mais également dans des films de genre plus fantastique.

De la SF avec Edge of Tomorrow (2014) ou en se rapprochant de l'horreur avec La Momie (2017). À cela aurait pu s'ajouter un long-métrage de la catégorie film de monstres (ou de robots), et l'un des meilleurs de ces dernières années. En effet, à en croire l'intervention de Guillermo del Toro auprès de Collider, Tom Cruise aurait pu jouer dans son Pacific Rim (2013).

Pacific Rim ©Warner Bros Studios

Dans ce film de science-fiction, la Terre a été envahie par des créatures gigantesques appelées "Kaiju". Pour les combattre, l'humanité a fabriqué des robots géants, appelés "Jaegers", et qui sont pilotés par deux personnages qui doivent établir une connexion mentale. Pacific Rim met alors en scène des combats titanesque entre Kaiju et Jaegers, pour notre plus grand plaisir.

Pacific Rim : Guillermo del Toro a eu Idris Elba à la place

Le casting se compose de Charlie Hunnam et Rinko Kikuchi, mais également d'Idris Elba dans le rôle du Marshall Stacker Pentecost. C'est justement ce personnage que Tom Cruise devait incarner. Guillermo del Toro a expliqué qu'au moment de s'attaquer à Pacific Rim, qui aura été un tournage éreintant pour lui, il songeait sérieusement à l'acteur. Ce dernier était même très intéressé, avant d'être pris par Oblivion (2013).

Tom Cruise allait le faire, et il y avait même une scène de karaoké prévue. Mais on n'a pas pu conclure de deal. Pourtant il voulait le faire. Nous développions des trucs, mais finalement il ne pouvait pas le faire.

Guillermo del Toro s'est donc dirigé à la place vers Idris Elba après avoir dû réécrire certains éléments du scénario. S'il ne regrette pas son choix, le réalisateur estime qu'avec Tom Cruise le résultat aurait pu être "très fun".

Il rajoute dans son interview que ce n'est pas la seule fois où le cinéaste a été proche de travailler avec Tom Cruise. D'après lui, il aurait approché la star en tout à trois reprises, sans que cela se concrétise. Peut-être que la quatrième sera la bonne.