Tom Cruise partage une photo nostalgique pour célébrer l’anniversaire de Top Gun

En 1986, Tom Cruise entre définitivement dans la culture populaire avec le film « Top Gun ». Alors que le second volet du film devrait voir le jour cette année, la star s’est rappelée aux bons souvenirs des fans en partageant une belle photo sur les réseaux sociaux.

Top Gun : quand Tom Cruise plane sur le box-office

S’il y a un film qui définit les années 80 et la période Reagan, c’est bien Top Gun. Sorti en 1986, il propulsera définitivement Tom Cruise au sommet, alors qu'il n'était jusqu’ici qu'un acteur prometteur suite à ses apparitions dans Outsiders et Risky Business.

Réalisé par Tony Scott, Top Gun n’est pas seulement un film d’action tourné vers l’aviation. C’est aussi un film total qui définit toute une époque et sa culture populaire. Avec ses scènes aériennes spectaculaires, ses jeux d’acteurs over the top et sa bande-son très années 80 (Take my breath away), le long-métrage est un incontournable du cinéma américain. Le film eut d’ailleurs un sérieux impact sur le recrutement militaire puisqu’après sa sortie, le nombre de candidatures pour rentrer dans la Navy a explosé. Une belle publicité de deux heures pour l’armée américaine, donc…

Pour rappel, Top Gun suit le parcours de Pete Mitchell surnommé Maverick (Tom Cruise). Véritable tête brûlée, le jeune homme est pourtant un as du pilotage. Durant sa formation à l'école d'aviation pour l'élite de l'aéronavale américaine, il entrera en compétition avec un pilote tout aussi doué surnommé Iceman (Val Kilmer). Il tombera également sous le charme d’une instructrice appelée Charlie (Kelly McGillis).

Top Gun ©Paramount Pictures

À noter que le film sera nommé à quatre reprises aux Oscars. Il ne remportera qu’une seule statuette, celle de la meilleure chanson originale.

Joyeux anniversaire, Maverick !

Cela fait 35 ans maintenant que Top Gun a vu le jour. Sorti le 16 mai 1986, il fêtera bientôt son anniversaire en étant rediffusé dans certaines salles américaines pour une durée limitée (il sera entièrement remasterisé pour l’occasion). Par conséquent, qui d’autre que Tom Cruise pourrait rendre un bel hommage à ce classique du film d’action ?

Celui qui est devenu une star hollywoodienne grâce à ce long-métrage n’a pas manqué de célébrer le Top Gun Day, à sa façon. Il a ainsi partagé sur les réseaux sociaux une image où on peut le voir fixer intensément la photo encadrée d’une scène du premier volet. Cette dernière fait référence à la fin du film, où on peut voir Maverick et Iceman enterrer la hache de guerre en se serrant la main. Le plus frappant finalement, c’est que malgré les 35 ans du film, Tom Cruise ne semble pas avoir vieilli d’un pouce.

L’acteur sera une nouvelle fois présent dans Top Gun : Maverick, et retrouvera son personnage chevronné dans une époque technologique qui ne semble plus laisser la place à des pilotes à l’ancienne tels que lui. Après de nombreux retards de production et plusieurs reports de dates, le film devrait enfin voir le jour le 19 novembre 2021.