Tom Cruise annonce un partenariat prestigieux pour de nouveaux films

Tom Cruise et Warner Bros. Discovery viennent d'annoncer un partenariat afin de développer et produire ensemble des nouveaux films et franchises pour le cinéma. Une nouvelle étape importante dans la carrière légendaire de l'acteur et producteur.

Tom Cruise et Warner Bros., le grand partenariat

Tom Cruise ne s'exprime que très rarement en public, alors quand il le fait c'est toujours un événement. Ce mardi 9 janvier, il a ainsi posté sur son compte X, anciennement Twitter, un communiqué de Warner Bos. Discovery annonçant un partenariat de développement et de production de films originaux et de franchises pour les salles de cinéma.

L'événement est de taille, puisqu'il s'agit de l'association entre un des plus grands studios d'Hollywood et sans doute le plus grand acteur et le plus bankable de sa génération. À 61 ans, la star de la saga Mission: Impossible et de Top Gun: Maverick est en effet un des acteurs et producteurs les plus puissants du cinéma mondial, et ne compte donc pas prendre sa retraite de sitôt.

C'est un coup stratégique très important pour Warner Bros., qui doit se relancer après les bouleversements des années précédentes : l'arrivée compliquée du service de streaming HBO Max en 2020, le départ de Christopher Nolan chez Universal Pictures, l'agonie du DCEU, la fusion avec Discovery et le changement de direction à la tête de l'entreprise et à celle des studios DC...

À ce jour, les grandes franchises détenues par les studios Warner hors univers DC sont essentiellement au point mort. Les sagas Harry Potter et Les Animaux fantastiques sont pour le moment à l'arrêt, tout comme Matrix, et le MonsterVerse peine à décoller. Le partenariat avec Tom Cruise a ainsi notamment pour objectif de créer de nouvelles franchises, voire d'en revigorer certaines. Pourquoi pas, par exemple, imaginer une participation à la franchise Ocean's...

Un deal non-exclusif

Si l'arrivée de Tom Cruise et de sa société de production dans les bâtiments de Warner Bros. à Burbank va remettre les studios en position de force face à ses rivaux, Tom Cruise n'abandonne pas pour autant sa collaboration avec Paramount, son partenaire historique avec qui l'association a notamment livré La Guerre des mondes, les sagas Mission: Impossible et Jack Reacher, ainsi que les films Top Gun, pour ne citer que ces grands titres. Du côté de Paramount est évidemment attendu Mission: Impossible - Dead Reckoning; partie 2, prévu pour mai 2025.

Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 1 ©Paramount Pictures

Autre studio avec lequel Tom Cruise a déjà travaillé et a actuellement un projet en cours : Universal Pictures. En effet, dans la décennie 2010, il était la star de La Momie et de Barry Seal: Americain Traffic, réalisé par Doug Liman. C'est d'ailleurs avec ce réalisateur que Tom Cruise développe un projet fascinant et très attendu : tourner un film dans l'ISS et faire la première sortie extra-véhiculaire d'un civil dans l'espace. Un projet d'Universal Pictures en collaboration avec la NASA et SpaceX, pour lequel Tom Cruise devrait donc effectuer un "space walk".

Cette non-exclusivité du partenariat entre Warner Bros. et l'acteur et producteur tendrait ainsi à indiquer que Tom Cruise a posé ses conditions et que celles-ci ont été suivies.

Un partenariat recherché depuis la fusion Warner - Discovery

Comme l'ont déclaré Michael de Luca et Pamela Abdy, co-CEOs de Warner Bros. Pictures, ils sont ravis de l'arrivée de Tom Cruise chez Warner, qui était dans les plans de David Zaslav, grand patron de Warner Bros. Discovery, depuis la fusion.

Nous sommes ravis de travailler avec Tom, une légende absolue de l'industrie du cinéma. Notre vision, depuis le début, est de retrouver pour ce studio iconique la grandeur de ses jours de gloire et, en réalité, dès que nous nous sommes assis pour la première fois avec David Zaslav, il nous a dit : "Nous sommes en mission pour ramener Warner Bros. au premier plan - nous avons les meilleures ressources, les meilleures histoires à raconter, et les meilleurs talents - et on doit faire revenir Tom Cruise chez Warner Bros. !" C'est devenu réalité aujourd'hui, et on se rapproche un peu plus de notre objectif.

Jusque-là, Tom Cruise avait collaboré avec Warner Bros. pour Outsiders, Risky Business, Entretien avec un vampire, Eyes Wide Shut, Le Dernier Samouraï, Rock Forever et Edge of Tomorrow.

William « Bill » Cage (Tom Cruise) - Edge of Tomorrow ©Warner Bros.

Tom Cruise, comme cité dans le communiqué, a déclaré :

J'ai un grand respect et une grande admiration pour David, Pam, Mike, et toute l'équipe de Warner Bros. Discovery pour leur dédication aux films, au public, et à l'expérience de la salle de cinéma. J'ai hâte de faire de grands films ensemble !

La promesse est belle, ne reste maintenant plus qu' patienter avant qu'un premier projet issu de ce nouveau partenariat soit annoncé.