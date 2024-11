Tom Cruise au coeur d'une folle rumeur : s'est-il fait doubler sur le tournage de son nouveau film ?

Tom Cruise, l’homme aux cascades impossibles, serait-il enfin rattrapé par un défi qu’il ne peut surmonter ? Une rumeur improbable fait le tour des médias : sur le tournage de Mission: Impossible - The Final Reckoning, l’acteur aurait laissé une doublure tourner les pages d’un livre à sa place. Vous avez bien lu. Exit les motos lancées dans le vide et les avions en plein décollage : cette fois, le danger serait venu d’une coupure au doigt. Vrai ou faux ? Revenons sur cette histoire qui amuse autant qu’elle intrigue.

Une doublure pour Tom Cruise ?

Tom Cruise est une machine. À 62 ans, il court, saute, roule, grimpe et se suspend à des avions comme si de rien n’était. Pourtant, une anecdote bien moins héroïque pourrait venir s’ajouter à sa légende : selon une rumeur relayée par The Mirror, l’acteur (et producteur) aurait eu recours à une doublure pour une scène de Mission Impossible : The Final Reckoning dans laquelle son personnage, Ethan Hunt, doit... tourner des pages d'un livre. Le motif ? Éviter une coupure au doigt.

Si l’histoire prête à sourire, un "insider" aurait expliqué que ce choix aurait aussi été motivé par l’épuisement de l’acteur, déjà surmené après des années de travail sur la franchise et sur d'autres blockbusters. Mais on peut légitimement se demander : vraiment, Tom Cruise, l’homme qui conduit des motos en flammes, aurait besoin d’une doublure pour une scène aussi improbable ?

Enfin un signe d'humanité ?

Tom Cruise est connu pour son perfectionnisme. Non seulement il réalise la grande majorité de ses cascades lui-même, mais il est aussi producteur de la saga Mission: Impossible. Christopher McQuarrie, le réalisateur, a déjà expliqué que l’un des défis du tournage était de prouver à chaque plan que c’est bien Tom Cruise à l’écran, et non une doublure. Alors, une tâche aussi simple que tourner une page semble presque une "anti-cascade" dans un film où chaque scène vise à repousser les limites (on se rappelle encore de son saut à moto dans le septième film).

Cependant, ce petit moment de vulnérabilité, vrai ou exagéré, pourrait refléter autre chose : le poids des années. Depuis des décennies, Tom Cruise porte sur ses épaules l’une des franchises les plus exigeantes physiquement et mentalement. Et même les héros ont besoin de souffler. Après tout, il aurait investi des millions de dollars de son propre argent pour permettre à la production de continuer pendant la pandémie. Alors, si une doublure a tourné une page à sa place, ne serait-ce pas simplement un clin d'œil à son humanité, bien méritée après tant d’efforts ?

Mission Impossible : The Final Reckoning sera à découvrir au cinéma en mai 2025.